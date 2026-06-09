นายอำเภอ–กำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน ระดมกำลังทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้าน

วันนี้(9 มิ.ย.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศ ทั้งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เชิงรุก อำนวยความสะดวกให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และไม่ตกหล่น
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่าน https://web-app.bora.dopa.go.th/welfare/ ระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครอง ระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2569 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเดิมตามโครงการฯ ปี 2565 รวมถึงสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ และบุคคลนอกบัญชีรายชื่อที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ซึ่งฝ่ายปกครองพร้อมเข้าไปให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก และดูแลประชาชนถึงพื้นที่
ที่จังหวัดชลบุรี นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา ลงพื้นที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิม กลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ และประชาชนนอกบัญชีรายชื่อที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะที่จังหวัดนนทบุรี นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก สำรวจ ตรวจสอบข้อมูล และรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่น โดยมุ่งเข้าถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางถึงที่พักอาศัย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรายเดิมยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ตามช่องทางที่ภาครัฐกำหนด และแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์
ด้านจังหวัดพิษณุโลก นายวรวงศ์ พงศบุตร นายอำเภอบางกระทุ่ม ลงพื้นที่ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ สำรวจ ติดตาม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มตกหล่นในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ โดยมุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง และผู้มีข้อจำกัดในการเดินทาง พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ส่วนจังหวัดนครนายก นายสรรเสริญ คำทอง นายอำเภอปากพลี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องที่ ครอบคลุม 7 ตำบล 51 หมู่บ้าน พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ ทั้งกลุ่มผู้รับสิทธิเดิม จำนวน 4,308 ราย กลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 3,006 ราย และประชาชนนอกบัญชีรายชื่อ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้เฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างโครงการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชน
ขณะที่จังหวัดลำปาง นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง นำกำลังฝ่ายปกครอง ร่วมกับผู้นำท้องที่ตำบลต้นธงชัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ลงพื้นที่บ้านหนองละคอน หมู่ที่ 13 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวก
จังหวัดระยอง บ้านฉางต้องลุย! นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอบ้านฉาง ระดมฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ลงพื้นที่ ชุมชน เคาะประตูบ้าน รับฟังข้อมูล ความต้องการ และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ ไม่ให้เกิดการเสียสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน
จังหวัดตราด นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ นำทีมปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใกญ่บ้าน ลงพื้นที่ เชิงรุกทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกเดินทาง ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึง
อธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่า นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างครบถ้วนและเท่าเทียม พร้อมย้ำว่า “ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทาง“ สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้าน เพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันที