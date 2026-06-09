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นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย กลับประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไปยังท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2569













นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย กลับประเทศไทย
นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย กลับประเทศไทย
นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย กลับประเทศไทย
นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย กลับประเทศไทย
นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย กลับประเทศไทย
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