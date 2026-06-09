"สุขสมรวย"นำทีม กทบ.ไฟเขียวงบกว่า 4.4 พันล้าน เปิดตัวโครงการ "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 50%

วันนี้ (9 มิ.ย.)นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) มีมติเห็นชอบดำเนินโครงการครั้งใหญ่ "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า 4,452,000,000 บาท มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับประชาชนในระดับฐานรากทั่วประเทศโดยตรง
นางสุขสมรวย เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้าน โดยการดำเนินโครงการ "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" โดยมีหลักการสำคัญคือ รัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ บัญชี 1 ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ของอัตราที่จัดเก็บปกติ ซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้ถึงมือของพี่น้องประชาชนโดยตรง โดยจะเริ่มให้แต่ละกองทุนส่งคำขอเข้าร่วมโครงการได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2569 นี้
โดยหลักการจัดสรรเงินทุน (ตามยอดดอกเบี้ยที่ปรับลด) รัฐบาลจะพิจารณาจัดสรรเงินสมทบให้แก่กองทุนหมู่บ้าน โดยคำนวณจาก "ยอดเงินดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกในรอบสัญญา" ของปีบัญชีปัจจุบัน ตามเกณฑ์ขั้นบันได ดังนี้
• ช่วงที่ 1: ดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านปรับลดให้ ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับวงเงินจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน 30,000 บาท
• ช่วงที่ 2: ดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านปรับลดให้ มากกว่า 30,000 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท จะได้รับวงเงินจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน 50,000 บาท
• ช่วงที่ 3: ดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านปรับลดให้ มากกว่า 50,000 แต่ไม่เกิน 70,000 บาท จะได้รับวงเงินจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน 70,000 บาท
• ช่วงที่ 4: ดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านปรับลดให้ มากกว่า 70,000 แต่ไม่เกิน 90,000 บาท จะได้รับวงเงินจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน 90,000 บาท
• ช่วงที่ 5: ดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านปรับลดให้ มากกว่า 90,000 แต่ไม่เกิน 120,000 บาท จะได้รับวงเงินจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน 120,000 บาท
• ช่วงที่ 6: ดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านปรับลดให้ มากกว่า 120,000 บาทขึ้นไป จะได้รับวงเงินจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน 150,000 บาท
ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1) สถานะนิติบุคคล : ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง 2) การบริหารงาน : มีคณะกรรมการจัดการกองทุนตามระเบียบฯ 3) ความโปร่งใส : มีผลการดำเนินงานและจัดส่งรายงานงบการเงินให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) อย่างน้อย 2 ปี (ตั้งแต่ปีบัญชี 2566 จนถึงปัจจุบัน) และ 4) ฉันทามติจากชุมชน : สมาชิกกองทุนต้องมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เพื่อขอรับสนับสนุนทุนและยินยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานมี 4 ขั้นตอนง่ายๆ คือ
• 1) ยื่นคำขอ : กองทุนหมู่บ้านยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสาร ณ ศูนย์ประสานงานกองทุนฯ ประจำจังหวัด หรือ สทบ.สาขาเขต
• 2) ตรวจสอบ : สทบ.สาขาเขต ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้อง ก่อนเสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการ สทบ.สาขาเขต เพื่อประมวลผลส่งให้ สทบ.ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติ
• 3) โอนเงิน : สทบ.ส่วนกลาง โอนเงินจัดสรรเข้าบัญชี 1 ของกองทุนโดยตรง
• 4) ทำสัญญา : กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเงินจัดสรร เร่งจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาดอกเบี้ยกับสมาชิกให้เสร็จสิ้นภายในปีบัญชี
ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ สทบ. เร่งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยละเอียด พร้อมทั้งเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการฯ ในทุกภูมิภาค เพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร็วที่สุด