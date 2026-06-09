พท.ปรับแก้ร่าง รธน.แล้ว ยึดปี 40-กมธ.ร่างชุดที่แล้ว เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิ.ย. เชื่อได้เสียง สส.ลงชื่อแน่

“ประเสริฐ” เผย พท.ปรับแก้ร่าง รธน.แล้ว ยึดโมเดลปี 40 - กมธ.ร่างแก้ไข รธน.ชุดที่แล้ว เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้น มิ.ย. เชื่อได้เสียง สส.ลงชื่อแน่
วันนี้ (9มิ.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส.ประจำสัปดาห์ โดยมีนาย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน สส.พรรค และนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เป็นประธานการประชุมร่วม คาดว่ามีการหารือในส่วนของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับแก้เนื้อหาในส่วนของที่มา ส.ส.ร.
จากนั้นเวลา 16.20 น นายประเสริฐพร้อมด้วยนายภูมิธรรม แถลงว่า ในประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมประเมินสถานการณ์ตรงกันว่า เมื่อพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าธรรมถอนชื่อจากร่างฉบับของพรรคเพื่อไทย โดยที่ความเห็นของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่นัยยะทางการเมืองที่เกิดขึ้น คือร่างของพรรคเพื่อไทยนี้อาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระแรก
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยจึงมีข้อสรุปว่า จะนำร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของ ส.ส.ร.โดยนำแนวทางการได้มาของ ส.ส.ร.ฉบับปี 2540 และความเห็นในชั้นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาพิจารณา เพื่อให้ ส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด ยึดในหลักการประชาธิปไตย และมีโอกาสจะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา เพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไข จะมีการแถลงให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหลังการปรับแก้แล้วเสร็จ
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า หลังจากจัดทำร่างเสร็จแล้วจะกลับไปขอเสียงจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมหลังจากที่มีการแก้ไขแล้ว โดยเราจะมีการประกาศร่างแก้ไขและเชิญชวนสมาชิกให้มาช่วยลงนาม โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือน มิ.ย.ตัวร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จ และคาดว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 7-8 ก.ค.นี้