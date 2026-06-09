ภท.ย้ำ 13.2 ล.สิทธิ์อยู่ระบบบัตรสวัสดิการฯ 11 มิ.ย.เคาะทบทวนเกณฑ์ตัดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงพ่อแม่

โฆษก ภท. ย้ำ 13.2 ล้านสิทธิ์ ยังอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้ 11 มิ.ย. ชัดเจนเคาะทบทวนเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดา-มารดา
วันนี้ (9มิ.ย.) นางสาวแนน บุญย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า ในขณะนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตัวเลขคือ 13.2 ล้านคน ขณะนี้ยังไม่มีใครที่ถูกตัดสิทธิ์ ทุกคนยังอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ออกไป
ส่วนหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังล่าสุด บางหลักเกณฑ์ต้องไปพิจารณากันใหม่ โดยในประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในมุมมองของ สส. พรรคภูมิใจไทย คิดว่าเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมานานและเป็นปัญหามานาน ซึ่งบางคนมีบัตร บางคนไม่มีบัตร และได้รับเสียงสะท้อนมานานหลายปี ซึ่งตอนนี้วนมาครบรอบที่กระทรวงการคลังจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เพื่อที่จะให้คนจนจริงๆ จึงต้อฝมีหลักเกณฑ์ออกมาสำหรับรอบนี้
“อย่าพึ่งตกใจเพราะนี่เป็นเพียงหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นและยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ในขณะนี้”
ส่วน การประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน นี้ คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จะมีการ พิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมหรือไม่ / นางสาวแนน กช่าวว่า ในเรื่องของหลักเกณฑ์จะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้ง และจะใช้วิธีอย่างไรในการคัดกรองคน ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าให้ยืนยันตัวตนผ่านอำเภอหรือสถานที่ราชการ เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศว่าจะให้บริการ โดยการให้ทางผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอและนายอำเภอลงไปสำรวจสิทธิ์ และยืนยันตัวตนรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ด้วย ก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลัง และในส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งทบทวนการยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเรื่องนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในวันพฤหัสที่ 11 มิถุนายนนี้ด้วย
ส่วนจะพิจารณาในประเด็นเดียวเลยหรือไม่ นางสาวแนน ระบุว่า ตอนนี้เริ่มมีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ต่างๆ และไม่ใช่ว่าสำรวจแล้วจะยืนยันเลย แต่ต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อน ซึ่งคนที่จะได้ผ่านการคัดกรองจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ย้ำว่าเป็นคนจนจริงๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องรับผิดชอบ