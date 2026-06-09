"แม้ว" ถอดกำไล EM แล้ว เตรียมบินลั้ลลาดูไบสิ้นเดือน

"ทักษิณ" ถอดกำไล EM แล้ว คาดบินดูไบ สิ้น มิ.ย.นี้ คาดอยู่ระยะหนึ่งทำธุระส่วนตัว ก่อนบินไปกลับอีกหลายรอบ
วันนี้ (9 มิถุนายน) แหล่งข่าวเปิดเผยว่า จากกระแสข่าวว่าจะมีการปลดกำไล EM ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ได้ดำเนินการถอดกำไล EM ให้นายทักษิณที่บ้านพักจันทร์ส่องหล้า ภายหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า โดยหลังจากนี้ คาดว่านายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปยัง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัว ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทย และหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไป-กลับอีกหลายครั้ง