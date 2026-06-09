ภาคปชช.ยื่นเริ่มล่า 5 หมื่นชื่อแก้รธน. สสร.เลือกตั้ง 100% ดีเดย์ 12 มิ.ย. พร้อมค้านร่างระบอบน้ำเงิน

ภาคปชช.ยื่นริเริ่มล่า 5 หมื่นชื่อ ยื่นแก้รธน. ให้มี สสร.เลือกตั้ง 100% ดีเดย์เปิดเข้าชื่อ 12 มิ.ย. นี้ พร้อมประกาศค้าน ร่างแก้รธน.ระบอบสีน้ำเงิน
วันนี้ (9มิ.ย.) ที่รัฐสภา เครือข่ายภาคประชาชน ในนามกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ (ConforAll) นำโดย นายณัชปกร นามเมือง ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล แกนนำเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ ได้ยื่นเจตจำนงต่อการริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ต่อนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาฯ คนที่สอง
โดยนายเลิศศักดิ์ กล่าวว่าตนยินดีที่ภาคประชาชนสนใจกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นนิมิตรหมายที่ดีของบ้านเมืองที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ หลังจากนี้จะทำตามขั้นตอนของสภาฯ หลังจากที่ตนรับเรื่องแล้วจะเสนอต่อนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มกระบวนการเข้าช่ือให้ได้ 5หมื่นชื่อ เมื่อครบแล้ว สามารถยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาโดยสภาฯจะใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อ เมื่อครบถ้วนและมีความพร้อมจะบรรจุเข้าสู่วาระต่อไป
ขณะที่นายณัชปกร กล่าวว่า บนหลักการ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย โดย สสร. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% โดยมีที่มา 2 แบบ คือ สสร.ตัวแทนจังหวัด เพื่อให้เป็นตัวแทนระดับพื้นที่ และสสร. แบบบัญชีรายชื่อ มาจากกลุ่มประเด็น ความหลากหลายต่างๆ พร้อมกำหนดให้ สสร.มีอำนาจกำหนดกรอบการร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งกรรมาธิการสามัญ (กมธ.) กำกับ ซักถามและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและออกแบบรัฐธรรมนูญ ส่วนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้มีกมธ.ยกร่าง 35 คน มาจาก สสร. 25 คน ส่วนอีก 10 คน ให้มาจากการเชิญบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ ต้องส่งให้ สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งเห็นชอบ ก่อนส่งให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
“ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ จะเปิดให้ประชาชนเข้าชื่อสนับสนุนผ่านทางเว็ปไซต์ของเครือข่าย ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลารวบรวมรายชื่อได้ครบภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ดีการเข้าชื่อดังกล่าวจะใช้กระบวนการออนไลน์ เบื้องต้นจะช่วยล่นเวลาของสภาต่อการตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนที่เชื่อว่าจะใช้เวลาตรวจสอบน้อยกว่า45วัน” นายณัชปกร กล่าว
นายณัชปกร กล่าวด้วยว่าภาคประชาชนเห็นว่าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่ตรงกับหลักการของประชาชน และไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากเนื้อหาเอื้อให้เกิดการผูกขาด ทำให้มี สสร.สีน้ำเงินที่จับเลือก และไม่เอาสว.สีน้ำเงินน ทั้งนี้หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำไปสู่สสร.ของระบอบสีน้ำเงินภาคประชาชนพร้อมโหวตโน
เมื่อถามว่ามองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภากำหนดเป็นต้นเดือนก.ค. ควรชะลอออกไปก่อนหรือไม่ นายณัชปกร กล่าวว่า ตนบอกไม่ได้ ว่ารัฐสภาควรจะรอหรือไม่ ถือเป็นความเห็นของประธานรัฐสภาที่จะดำเนินการ
เมื่อถามว่าหากรัฐสภาโหวตไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญของภาคประชาชนเพราะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไร นายณัชปกร กล่าวว่า สมาชิกรัฐสภาไม่ใช่ศาล ดังนั้นจะขัดหรือไม่ขัด คนที่ชี้คือศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตนมองว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ควรด่วนสรุป เมื่อสามารถบรรจุวาระแล้ว รัฐสภาควรพิจารณาดำเนินการ และให้ประชาชนตัดสินใจในคูหาประชามติ ตามที่ศาลวินิจฉัยว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน ดังนั้นอย่าขวางตั้งแต่ต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการยื่นเจตจำนงของภาคประชาชนดังกล่าว พบว่ามีกลุ่ม สว. ได้แก่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ สว. ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้น.ส.นันทนา ได้ประกาศสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนื่องในการครบรอบ100ปีประชาธิปไตยไไทยด้วย