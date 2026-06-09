"แสวง" ภูมิใจเป็นคนของกกต. ไม่เสียขวัญหลังมีข่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลงาน

"เลขาแหวง" บอกภูมิใจเป็นคนของกกต. ดีใจทำงานร่วมทุกชุด ยันไม่เสียขวัญ ไม่กระทบการทำงาน หลังมีข่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลงาน
วันนี้ (9มิ.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ให้สัมภาษณ์ภายกรณีกระแสข่าวไม่ผ่านผลการประเมินการปฏิบัติงาน ว่า การประเมินเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตนไม่สามารถพูดอะไรได้ สิ่งเดียวที่บอกได้คือรู้สึกดีที่ทำงานกับกกต.ทุกชุดที่ผ่านมา ข่าวที่ออกมาไม่กระทบกับการทำงานและไม่รู้สึกเสียขวัญกำลังใจแต่อย่างใด ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำงานดีที่สุด ยังรู้สึกดีๆกับทุกอย่างที่กกต. และภูมิใจที่เป็นคนของกกต.