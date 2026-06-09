กกต.ใช้ 12 จันทร์สางคดีฮั้ว สว. ประเดิมสุราษฎร์ ยันไม่รวบรัด-เมินเป่าคดี รู้สังคมมองเราอย่างไร

ประธานกกต. เผย ใช้ 12 จันทร์สะสางคดีฮั้ว สว. แจงดูละเอียดประชุมทุกวันไม่ได้ ประเดิมจ.สุราษฎร์ ยืนยันไม่รวบรัด-ไม่มีเป่าคดี รู้สังคมมองเราอย่างไร
วันนี้ (9มิ.ย.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพิจารณาคดี ฮั้ว สว. ว่า ได้เริ่มพิจารณาเมื่อวานนี้ (8 มิ.ย.69) และจะพิจารณาทุกวันจันทร์จนเสร็จสิ้น โดยจะพิจารณาจันทร์เว้นจันทร์รวมทั้งหมด 12 จันทร์ ที่ต้องพิจารณาเช่นนี้เพื่อให้เวลาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ดูข้อมูลเอกสารเพราะเอกสารค่อนข้างเยอะ และเพื่อจะได้วางแผนในการประชุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอาจจะดูเป็นรายจังหวัด ยืนยันว่ากกต.ดูอย่างละเอียด จึงไม่สามารถที่จะประชุมทุกวันได้ ส่วนวันอื่นๆก็เป็นการประชุมตามปกติซึ่งเรื่องนี้มีกรอบเวลาอยู่แล้ว แต่เราจะพยายามทำให้เสร็จเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนด แต่ถ้าเสร็จเร็วเกินไปสังคมอาจมองว่าไม่รอบครอบ โดยกกต. ทุกคนเอาความเห็นจากทุกชั้น และต้องดูเอกสารเองทั้งหมด และไม่ได้พิจารณาแบบรวบรัด
"เมื่อวานนี้พิจารณาไปเพียงจังหวัดเดียวคือจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเราวางแผนว่าจะต้องพิจารณาได้หลายกลุ่มจังหวัดแต่ได้เพียงจังหวัดเดียว ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆกกต.ก็ซักถามผู้ชี้แจงอย่างรอบคอบ จึงต้องใช้เวลา"
เมื่อถามว่าหลายฝ่ายมองว่า กกต.จะมีการเป่าคดี ฮั้ว สว. นายณรงค์ กล่าวว่า เรารู้อยู่ว่าสังคมคาดหวังหรือมองภาพ กกต.อย่างไร ซึ่ง กกต.ชุดนี้ เป็นชุดที่มาทำหน้าที่ใหม่ ทุกคนคุยกันว่าเราต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมาย เรารู้ว่าสังคมมองเราอย่างไร และเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพนั้น ขอให้มั่นใจว่าในการประชุมของเราละเอียดและรอบคอบ ทั้งนี้คำวินิจฉัยที่ออกมาจะเป็นคำวินิจฉัยรวม เพราะทุกคนรู้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงจะมีการลงมติครั้งเดียว