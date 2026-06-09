“พล.อ.อดุลย์” หารือ “พล.อ.ฟาน วัน ซาง ”ดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน กระชับความร่วมมือไทย–เวียดนาม ทุกมิติ

รมว.กลาโหม นำคณะผู้นำเหล่าทัพหารือรมว.กห.เวียดนาม เดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง ทหาร ไซเบอร์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมหนุนกลไก 2+2 ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน สู่เสถียรภาพและความมั่นคงยั่งยืนของอาเซียน
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทย เข้าหารือทวิภาคีกับ พลเอก ฟาน วัน ซาง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ณ กรุงฮานอย เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามสู่ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน”
การหารือมีขึ้นในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 8–9 มิถุนายน 2569 โดยคณะฝ่ายไทยประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่า
ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ความมั่นคงทางทะเล และความมั่นคงทางไซเบอร์
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงกลาโหมไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมในรูปแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ เพื่อเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านความร่วมมือทางทหาร ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของการแลกเปลี่ยนการเยือน การศึกษา การฝึก การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพ โดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ฝ่ายไทยยังได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุม ASEAN–ROK Defence Industry Cooperation Conference และงาน THAIDEF-EX 2026 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือทางทหาร และเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาว