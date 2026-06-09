เตือนภัยออนไลน์ รับมือมิจฉาชีพยุค AI ผ่าน “Ctrl You – รู้ทันภัย ก่อนภัยควบคุม”มินิซีรีส์คุณภาพส่งต่อความรู้สู่ประชาชน

จากสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่สร้างความเสียหายให้คนไทยกว่า 80,000 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2565 และมีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้นจากการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการหลอกลวง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อที่ช่วยเฝ้าระวังภัยทางสังคม สร้างการรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัล จึงได้สนับสนุนโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อวิดีโอเพื่อเตือนภัยและรู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์ให้แก่ประชาชนผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Ctrl You – รู้ทันภัย ก่อนภัยควบคุม” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ และใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
โครงการดังกล่าวผลิตโดย บริษัท ลักษดูเศรษฐ์ โปรดัคชั่น นำโดย คุณพัชรินทร์ เปลี่ยนประเสริฐ หัวหน้าโครงการ ผู้กำกับ และผู้เขียนบท และ คุณพัชรา เปลี่ยนประเสริฐ โปรดิวเซอร์ ซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาในรูปแบบมินิซีรีส์ที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับองค์ความรู้ด้านการป้องกันภัยออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เข้าใจได้รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ โครงการยังได้รับเกียรติจาก ผู้แทนหน่วยงาน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เข้าร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญและเป็นผู้ให้ความรู้ภายในซีรีส์ เพื่อร่วมถ่ายทอดข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อควรระวัง และแนวทางการป้องกันภัยออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานจริง ช่วยให้เนื้อหาของซีรีส์มีความถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ทั้งนี้ ซีรีส์ “Ctrl You – รู้ทันภัย ก่อนภัยควบคุม” จะออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 07.45 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้าง อันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล ลดความสูญเสียจากอาชญากรรมออนไลน์ และร่วมสร้างสังคมไทยที่รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ปลอดภัย และสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์