"ณรงค์" รอกฤษฎีกาชี้ประเมินเลขาฯ เป็นอำนาจ กกต.ชุดไหน เชื่อ "แสวง" ตรงไปตรงมาชี้แจงได้ ยันไม่แช่แข็งคดีฮั้ว สว.

ปธ.กกต.เผยต้องรอความเห็นกฤษฎีกา อำนาจประเมินเลขา กกต.เป็นของ กกต.ชุดไหน มอง "แสวง" ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาชี้แจงได้ ยันไม่มีแช่แข็งคดีฮั้ว สว. แม้ผลประเมินเลขาฯ ไม่ผ่าน
วันนี้(9มิ.ย.)นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. โดยระบุว่า ที่จริง กกต. ก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกไปได้อย่างไร แต่เมื่อมีข้อโต้แย้ง เพื่อความรอบคอบของ กกต. ชุดที่ทำหน้าที่อยู่ จึงมีมติให้นำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กกต. ในกรณีนี้ กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรืออำนาจในการประเมินเป็นอย่างไร ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมระบุด้วยว่า นายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้
เมื่อถามว่าหากผลการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง ถ้าประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้อย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้น ทุกอย่างมีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้ว ตนเองคงไปชี้ไม่ได้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยข้อกฎหมาย
ส่วนที่มองว่านายแสวงเป็นหนังหน้าไฟของ กกต. ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่ นายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่า กกต. ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ หน้าที่หลักจริงๆ คือกำกับดูแล เลขาธิการ กกต. ก็ทำหน้าที่ในบทบาทของท่านอยู่แล้ว ดังนั้นท่านไม่ใช่หนังหน้าไฟ ท่านทำหน้าที่ของท่าน ไม่ใช่ว่าเราผลักท่านไปทำหน้าที่แทน
นายณรงค์ยังปฏิเสธด้วยว่า หากผลการประเมินเลขาธิการ กกต. ไม่ผ่าน จะเป็นการแช่แข็งคดีฮั้ว สว. หรือไม่ เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็ง