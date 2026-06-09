กกต.จัดงานครบรอบสถาปนา 28 ปี ประธานฯ หยอดมุกให้น้ำมนต์ "แสวง" เอาไปอาบ ท่ามกลางข่าวไม่ผ่านประเมิน

กกต.จัดงานสถาปนาครบรอบ 28 ปี ชู “สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม” บรรยากาศชื่นมื่น ปธ.กกต. หยอดมุกให้น้ำมนต์ "แสวง" ต้องเอาไปอาบเลย ท่ามกลางกระแสไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้
วันนี้(9มิ.ย.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี ของการก่อตั้งสำนักงาน กกต. โดยถือฤกษ์ในเวลา 08.09 น. ประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหม ณ บริเวณศาลพระพรหม ศูนย์ราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดย นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายฐิติเชษฐ์ นุชนาฏ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร นายณรงค์ รักร้อย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยนายแสวง บุญมี เลขา กกต. และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.ร่วมพิธี
จากนั้นมีพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระในเวลา 10.00 น. บรรยากาศที่สำนักงาน กกต. ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางวรพรรณี ดำรงมณี เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนองค์กรอิสระและนักศึกษา พตส. มาร่วมแสดงความยินดีด้วย นอกจากนี้ยังเปิดให้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ส่วนในช่วงบ่าย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแถลงสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 28 ปี ภายใต้แนวคิด “สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม”
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่จะมีพิธีสงฆ์และทำบุญเลี้ยงพระในเวลา 10.00 น.บรรยากาศหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและเป็นกันเอง โดยนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้นำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมและรดมือให้กับกกต. รวมถึงผู้บริหารที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่จังหวะที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. โดยเมื่อประธาน กกต.เดินเข้าไปหาได้พูดกับนายแสวงว่า "สำหรับเลขาต้องเอาไปอาบเลย" ทำเอาเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณพิธีเป็นอย่างมาก ท่ามกลางภารกิจและแรงกดดันในการทำงาน และกระแสข่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2558 ส่อหลุดเก้าอี้เลขากกต.