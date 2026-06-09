ประกันสังคมเร่งตรวจสอบ รพ.จ่ายยาต้าน HIV น้อยลง ย้ำไม่ขาดแคลน แนะผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโทร.แจ้ง

ประกันสังคมเร่งตรวจสอบ รพ.จ่ายยาต้าน HIV น้อยลง กระทบผู้ประกันตน ต้องไปกลับหลายเที่ยว ย้ำ “ยา HIV” ไม่ขาดแคลน แนะผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ โทร.02-9562500
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้ประกันตนออกมา เปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม ได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่ง ต้องไป ๆ กลับ ๆ โรงพยาบาลถึง 7 เที่ยว นั้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไร สามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติ สำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามา ได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยา โทร 02-9562500 ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลน แต่อาจเกิดจาการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้น โดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติ
“รัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาล และทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลง ควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท ที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียม”นางสาวพลอยทะเล กล่าว