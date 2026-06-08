กรมการปกครอง–UNHCR ผนึกกำลัง เตรียมพร้อมยกระดับการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

วันนี้( 8 มิ.ย.)ที่สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสุภณ สยามบุญนัญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน ให้การต้อนรับ นายราอูฟ มาซู ผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการแห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) นางแทมมี่ ชาร์ป ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา)
ในการนี้ คณะได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของเพื่อทำงาน และกระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสาธิตขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวให้กับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ควบคุมเพื่อทำงาน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ทำให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา สามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อทำงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
โดย นายราอูฟ มาซู กล่าวขอบคุณและชื่นชมความก้าวหน้าของกระบวนการความช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ตลอด 40 ปี ของประเทศไทย ตั้งแต่การช่วยเหลือดูแลตลอดจนการส่งเสริม และหยิบยื่นโอกาสในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การออกบัตรประจำตัวให้กับผู้หนีภัยนั้น มีผลดีในด้านการเข้าถึงระบบการธนาคาร การติดต่อสื่อสาร และประกันสุขภาพ สุดท้าย นายราอูฟ มาซู เน้นย้ำว่าสำนักงานข้าใหญ่หลวงผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) พร้อมสนับสนุนและเคียงบ่าเคียงไหล่ประเทศไทยในการดำเนินการเกี่ยวกับผู้หนีภัยสู่สายตาประชาคมโลก
โอกาสนี้ ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวขอบคุณ UNHCR ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ซึ่งจะทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กรมการปกครอง และ UNHCR จะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรม ควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป