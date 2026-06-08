ฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลัง “เคาะประตูบ้าน” ช่วย ปชช.ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

วันนี้(8 มิ.ย.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง โดยระดมกำลัง “ฝ่ายปกครอง” ทั่วประเทศ ทั้งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมพลังผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้าน อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569” เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า 1 ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่าน https://web-app.bora.dopa.go.th/welfare/ ระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครอง ระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิผ่านระบบให้ถึงบ้าน
ที่จังหวัดเลย นายปฐม เอมโอษฐ์ นายอำเภอนาแห้ว นำทีมฝ่ายปกครองลงพื้นที่เคาะประตูบ้านถึงที่พักอาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันสิทธิ พร้อมรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ โดยกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่เร่งดำเนินการอย่างครอบคลุม ไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิรายใดตกหล่นจนเสียโอกาสในการรับสวัสดิการจากภาครัฐ
จังหวัดอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ระดมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้าน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนกว่า 14,500 ราย ในการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด
ด้านจังหวัดยโสธร อำเภอป่าติ้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมสร้างการรับรู้แก่ประชาชน พร้อมสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูล จปฐ. และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) รวมถึงผู้ประสบปัญหาด้านรายได้และการดำรงชีพที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง
ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน ได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 โดยเน้นย้ำว่าผู้ถือบัตรรายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนให้แก่กลุ่มตกหล่นและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโดยตรง
ขณะที่จังหวัดลพบุรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เชิญชวนประชาชนมายืนยันสิทธิ และหากผู้ใดไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถแจ้งให้ผู้นำชุมชนเข้าช่วยเหลือและดำเนินการให้ถึงบ้านได้ทันที
จังหวัดนครสวรรค์ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค ยังได้จัดประชุมชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนนำข้อมูลไปสื่อสารต่อประชาชนในพื้นที่ โดยหลังการประชุมได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำ
ด้านจังหวัดสกลนคร นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอเมืองสกลนคร นำทีมปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งสำรวจและลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและไม่ตกหล่นแม้แต่รายเดียว
อธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่า จะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับ ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างครบถ้วนและเท่าเทียม พร้อมย้ำว่า “ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทาง ไม่ต้องกังวล เพราะเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้าน” เพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ