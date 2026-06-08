หลังบ้าน “อนุทิน-ฮุน มาเนต” เผชิญหน้าที่ฮานอย ร่วมกิจกรรมต้อนรับคู่สมรสผู้นำอาเซียน

วันที่ 8 มิ.ย.2569 ทางการเวียดนามได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณะคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เดินทางมาร่วมประชุม ASEAN Future Forum (AFF) ครั้งที่ 3 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2569
กิจกรรมสำหรับต้อนรับครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วิหารวรรณกรรม (Temple of Literature - Imperial Academy) กรุงฮานอย โดยมีคู่สมรสผู้นำอาเซียนเข้าร่วม อาทิ นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางเพชร จันมุนี ภรรยาของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นางวันดาลา สีพันดอน ภรรยาของนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนางโง ถิ เฟืองลี ภรรยาของนายโต เลิม ประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าภาพ