อัพเดต 8 ปี "บุคลากร สอน./รพ.สต." สมัครใจถ่ายโอนเข้า อบจ. แล้ว! 31,966 คน ปี70 ผ่านเกณฑ์เพิ่ม 629 แห่ง 4,661 คน

รัฐบาลรับข้อมูลอัพเดต 8 ปี "บุคลากรสาธารณสุข" สอน. และ รพ.สต. สมัครใจ ตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อบจ. แล้วกว่า 31,966 คน จากทั่วประเทศ 4,559 แห่ง เผยปีงบฯ 2570 ผ่านเกณฑ์ประเมินเพิ่ม อีก 629 แห่ง ใน 48 จังหวัด พร้อมเข้าการรับการถ่ายโอน มีบุคลากรสมัครใจ เพิ่มอีก 4,661 คน
วันนี้ (8 มิ.ย.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)
เตรียมรับทราบรายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามภารกิจถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ตาม ความพร้อมและความประสงค์ของ อบจ. จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สอน./รพ.สต. จํานวน 22 แห่ง บุคลากรสมัครใจถ่ายโอน จํานวน 540 คน
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สอน. และ รพ.สต. ถ่ายโอนให้แก่เมืองพัทยา เทศบาล และ อบต. จํานวน 84 แห่ง ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. จํานวนประมาณ 4,472 แห่ง
บุคลากรถ่ายโอนให้แก่ อบจ. จํานวนประมาณ 31,966 คน โดย สอน. และ รพ.สต. ทั้งหมด 9,877 แห่ง ถ่ายโอน 4,559 แห่ง (ร้อยละ 46.16) ยังไม่ถ่ายโอน 5,318 แห่ง (ร้อยละ 53.84)
ขณะที่ อบจ. รับถ่ายโอน 63 แห่ง (ร้อยละ 82.89) ยังไม่รับถ่ายโอน 13 แห่ง (ร้อยละ 17.11)
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มี อบจ. ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอน ภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ในเขตจังหวัด
ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ในเขต จังหวัด และบุคลากร เพิ่มเติม
โดย อบจ. ขอรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ในเขตจังหวัด จํานวน 48 แห่ง โดย สอน. และ รพ.สต. จะถ่ายโอนให้แก่ อบจ. จํานวน 629 แห่ง มีบุคลากรสมัครใจถ่ายโอน จํานวน 4,661 คน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข และ อบจ. ที่ขอรับการถ่ายโอนภารกิจ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดบัญชี รายชื่อ สอน./รพ.สต.
ในเขตจังหวัดที่ อบจ. ขอรับการถ่ายโอนภารกิจ และบัญชีรายชื่อบุคลากรในสังกัด สธ. ที่ประสงค์ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570.