สัปดาห์ที่ 2 ของป้ายหาเสียงศิลปะ “ทีมชัชชาติ” ดึง Juli Baker and Summer ส่ง “flowers for everyone” ขึ้นจอ LED กลางเมือง เปลี่ยนบิลบอร์ดหาเสียงเป็นสวนดอกไม้ ต่อยอดแนวคิด City as Canvas ให้ศิลปะอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่แค่ในแกลเลอรี
วันนี้ (8 มิ.ย.) หลังจากผ่านสัปดาห์แรกของแคมเปญสื่อหาเสียงเชิงศิลปะของ “ทีมชัชชาติ” ที่ได้ศิลปินอย่าง Uninspired by Current Event มาสร้างสรรค์ผลงาน 3D Art จากแนวคิด 250+ นโยบาย และจัดแสดงบน LED บิลบอร์ดในพื้นที่จตุรทิศและสยามสแควร์
ล่าสุดวันนี้ “ทีมชัชชาติ” เปิดตัวผลงานสื่อหาเสียงเชิงศิลปะใหม่เป็นสัปดาห์ที่ 2 ด้วยผลงาน “flowers for everyone” โดย Juli Baker and Summer ศิลปินแนว naive art ที่มีฝีแปรงและผลงานสีสันสดใสเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดจากความทรงจำ ประสบการณ์ส่วนตัว และความรู้สึกในชีวิตประจำวัน
ศิลปินอธิบายว่า เธอชอบไปสวนสาธารณะ เพราะสวนเป็นพื้นที่ของทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน และอยากให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่แบบนี้เพิ่มขึ้น
“เราชอบไปสวนสาธารณะ เพราะสวนเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึก belong สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ของคนทุกคน ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ไม่ว่าใครก็ไปสวนได้โดยไม่ต้องเสียเงิน และเราก็อยากให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกแบบนี้อีกเยอะ ๆ เราจึงขออุทิศงานชิ้นนี้ให้แก่ทุกคนที่สร้าง ดูแล และใช้ชีวิตในเมืองนี้ทุกวัน” Juli Baker and Summer ระบุ
ผลงานดังกล่าวจัดแสดงบนจอบริเวณลาน Parc Paragon ป้ายบนตึก Interchange 21 อโศก และจอในพื้นที่สยามสแควร์
ทั้งนี้ แคมเปญสื่อหาเสียงของ “ทีมชัชชาติ” เกิดจากแนวคิดที่ต้องการไม่ใช้ป้ายหาเสียงบนทางเท้าหรือพื้นที่สาธารณะ จึงเป็นที่มาของแคมเปญสื่อหาเสียงศิลปะ โดยชวนศิลปินกว่า 20 คนร่วมออกแบบผลงานบน LED บิลบอร์ดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฆษณากลางเมืองให้เป็นพื้นที่ศิลปะชั่วคราว
แคมเปญดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบาย City as Canvas ที่ต้องการเปิดพื้นที่เมืองให้ศิลปิน นักออกแบบ นักศึกษา และชุมชน ได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในชีวิตประจำวัน และเป็นเหมือนการทดลองนำหนึ่งใน 250+ นโยบายมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
ป้ายหาเสียงประเภท LED บิลบอร์ดนี้จะหมุนเวียนจัดแสดงบนจอสัปดาห์ละ 2-3 จุด ตลอดทั้งเดือน โดยมีศิลปินหลากรุ่น หลายสไตล์ เข้าร่วมแคมเปญกว่า 20 คน
นอกจาก LED บิลบอร์ด ทีมชัชชาติยังใช้สื่อหาเสียงรูปแบบอื่น เช่น ป้ายติดรถสองแถว ป้ายไวนิลตามอาคาร ตลาด และย่านชุมชน เพื่อกระจายการสื่อสารให้ถึงผู้คนในชีวิตประจำวัน พร้อมกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการรายย่อยและพื้นที่หลากหลายกลุ่มทั่วเมือง