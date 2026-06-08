กกต.ย้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กทม.-พัทยา ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. ย้ำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. และนายกเมืองพัทยา - สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า
วันนี้ (8 มิ.ย.) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทราบว่าในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนเท่านั้น
ทั้งนี้ กกต. ยังเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ไปที่แบนเนอร์ (Banner) เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2141 8060 - 8100 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3846 7892 หรือบริการสายด่วน 1444