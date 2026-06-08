สว.สำรอง" แฉ! "บิ๊กขาสั้น" สั่งคว่ำคดีฮั้ว ระบอบน้ำเงินกินรวบองค์กรอิสระ กกต.ปล่อยผ่านคดี-รมต.เอี่ยวเพียบ

"สว.สำรอง" แฉยับ! "บิ๊กขาสั้น" นั่งหัวโต๊ะสั่งคว่ำคดีฮั้ว สว. ซัดระบอบสีน้ำเงินกินรวบองค์กรอิสระ สาวไส้ “ฐิติเชษฐ์-แสวง” ปล่อยผ่านตารางมหัศจรรย์-อุ้มโพยเข้าคูหา ดองคดีนาน 2 ปี มีหลายรมต.เอี่ยว เหน็บ ”แสวง“ แกล้งนาฬิกาตายทำประเมินไม่ผ่าน สมควรถูกเลิกจ้าง จ่อยื่นกมธ.องค์กรอิสระฯ พรุ่งนี้
วันที่ (8 มิ.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง แถลงกรณีกระบวนการโกงเลือกสว. และมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์หรือพบเห็นการกระทำความผิดแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการ ว่า กรรมการการเลือกตั้งที่มีบทบาทคือนายฐิติเชษฐ์ นุชนาฏ ที่มีบทบาทเข้าไปตรวจสอบ ในวันเลือกที่เมืองทองธานี ว่าใครมีโพยขอให้นำมาส่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการลงโทษ ภาพที่ออกมาอาจจะดูสวยงามว่าเป็นนักปราบตัวยง ทำให้ประชาชนมั่นใจว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เอาจริงเอาจัง แต่ในห้องเลือกตั้งเป็นเพียงแค่ภาพที่เกิดขึ้นเฉพาะฉากหน้าเท่านั้น แต่ฉากหลังนายฐิติเชษฐ์ ไปเก็บโพยจากที่ต่างๆ มากมาย จนปัจจุบันนายฐิติเชษฐ์ ไม่เคยเอาโพยที่จับได้มาดำเนินคดีผู้ที่อยู่ในคูหาเลือกตั้งเลย และไม่ทำตามหลักที่สมควรจะทำ เพราะการจับโพยได้หมายถึงนายฐิติเชษฐ์ เป็นพนักงานที่พบความผิดซึ่งหน้าแต่กลับไม่ปฏิบัติอะไร ขอถามว่าการไม่ปฏิบัติเป็นการเอื้อประโยชน์กลุ่มใคร หรืออยากให้ใครส่งประโยชน์หรือไม่
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า ส่วนอีกคนที่สอดคล้องกัน ขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์กันหรือไม่ เพราะเราเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งคือนายแสวง บุญมี เลขากกต. มีคนแจ้งว่า จะมีการนำโพยเข้าไปห้องคูหาเลือกตั้ง วันนั้นหากนายแสวงและนายฐิติเชษฐ์ ยับยั้งไม่ให้มีการนำโพยเข้าไป หรือพบคนที่ถือโพยเข้าไปในคูหา หากจับได้ควรจะนำออกไปจากห้องเลือกตั้ง แต่กลับไม่ทำ เพราะคนที่ถือโพยเป็นจำนวนมากและมีโพยอยู่ที่ตัวตอนนี้ถูกรับรองเป็นสว. จากใบสั่งตารางมหัศจรรย์เรียบร้อยแล้ว นั่นคือผลพวงที่ทั้ง 2 คนได้ทำ สื่อให้เห็นว่า 2 คนนี้แบ่งหน้าที่กันทำหรือไม่ ซึ่งมีอดีตผู้สมัครสว. ร้องเรียนต่อนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.ในขณะนั้น และนายฐิติเชษฐ์ เรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องการจับโพยผ่านมา 2 ปีแล้วยังไม่ถูกดำเนินการใดเลย
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ตอนนี้คดีการโกงเลือกสว. อยู่ในมือกกต. แล้ว 1 ในนั้นมีนายฐิติเชษฐ์และนายแสวง ที่จะเป็นกรรมการพิจารณาด้วย และเราทราบกันอยู่แล้วว่านายแสวงไม่ผ่านการประเมิน แต่คนไม่ผ่านการประเมินกลับมาดำเนินการคดีใหญ่ของชาติ โดยมีข้อครหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มาเลือกในวันนั้นให้สมประโยชน์หรือไม่ ตนเชื่อว่าประชาชนเห็นอยู่แล้วว่าขบวนการนี้เตรียมการมาเป็นอย่างดี ดังนั้น ขอเรียกร้องไปยังนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต. คนปัจจุบัน ตามที่ตนได้ยื่นหนังสือให้กกต. เมื่อช่วงเช้าว่าขอให้ทางกกต. ดำเนินการไม่ให้นายฐิติเชษฐ์ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา เนื่องจากพฤติกรรมที่ผ่านมา ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และยังมีคดีติดสินบน ซึ่งคดีอยู่ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และขณะนี้คดียังอยู่ที่สน.บางซื่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
“ตนไม่ทราบว่ามาถึงปัจจุบันนี้ ระหว่างประชาชนคนไทยทั้งประเทศกับข้าราชการไม่กี่คนใครเส้นใหญ่กว่ากัน บ้านเมืองจะฉิบหาย สูญเสียอิสระภาพในระบอบประชาธิปไตย เพราะมีคนลักษณะแบบนี้ ร่วมมือกันเป็นขบวนการ หรือที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ว่าระบบสีน้ำเงิน เซาะกร่อนบ่อนทำลายประเทศชาติบ้านเมืองและประชาธิปไตย ทำให้เราขาดซึ่งอิสรภาพความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรม โดยที่ประชาชนผู้เสียภาษี ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตรงนี้ต้องสื่อดังๆไปถึงท่าน ว่าไม่มีความสง่างาม ที่จะไปพิจารณาคดีฮั้วสว.“นายอัครวัฒน์ กล่าว
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ไม่ทราบว่าเรื่องนี้เท็จจริงประการใด แต่ทราบข่าวว่านายแสวง เอาเคสปลาซิวปลาสร้อยไปยัดให้กกต.ใหญ่พิจารณา ซึ่งเป็นข่าวมาแล้วประมาณ 40 สำนวน โดยในนี้ ไม่เคยที่จะทำคดีใหญ่ เกี่ยวกับการเลือกสว. เลย แต่กำลังพยายามทำคดีระดับจังหวัด อำเภอ ซึ่งส่งผลเสียต่อการเลือกตั้งองค์กรอิสระ ลุกลามไปถึงคนของกระทรวงคมนาคมหมดแล้ว ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมอย่าได้หวังว่าจะได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ซึ่งประชาชนฝากผีฝากไข้ว่าจะได้รับความยุติธรรมแต่ตอนนี้กระทรวงคมนาคม กำลังจะเป็นองค์กรอิสระหมดแล้วหรือไม่ หากนายแสวง ถูกประเมินไม่ผ่านก็ไม่สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไป แม้จะมีข่าวว่าพยายามให้กฤษฎีกาตีความว่า คนที่จะประเมินเป็นกกต.ชุดเก่าที่หมดวาระไปแล้วหรือชุดใหม่ 4 คนร่วมประเมินด้วย แต่ปรากฏว่าผลไม่ผ่านเกณฑ์ หมายความว่าต่อให้ใครประเมิน ก็สู้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศประเมินไม่ได้ที่บอกว่านายแสวง ไม่ผ่านการทดลองงาน อย่าว่าแต่ทำงานจริงเลย สมควรที่จะเลิกจ้าง เรื่องผ่านมา 2 ปีแล้วไม่ทำอะไรเลย สมควรออกได้แล้ว
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า ส่วนนายฐิติเชษฐ์ หมดวาระไปแล้วแต่สว. ก็ยังไม่เลือกคนมาแทน เพราะต้องการให้นายฐิติเชษฐ์ อยู่ในตำแหน่งต่อไป เพื่อเคลียร์ปัญหาคดีโกงสว. แต่อยู่มา 2 ปี ยังเคลียร์ไม่ได้คิดหรือว่าต่อไปคดีสว. จะเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน เอาคนผิดมาลงโทษ และจัดการกับขบวนการสนับสนุนจากพรรคการเมืองมาลงโทษ และตัดสิทธิ์ทางการเมือง งานนี้มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคน และนายแสวงเหมือนนาฬิกาเสียตลอด เกี่ยวกับเรื่องการโกงสว. หันกลับมาดูอีกทีแบตเตอรี่ก็ไม่ใส่ นาฬิกาไม่เดิน ผ่านมา 2 ปีคดีใหญ่ขนาดนี้กลับไม่ทำอะไรเลย ถือว่าขาดประสิทธิภาพ ขอฝากไปยังกกต.ว่า อย่าเล่นกับไฟ เพราะท่านกำลังเป็นองค์กรที่อยู่ในขั้นวิกฤต ทำงานไร้ประสิทธิภาพ ถ้าทำงานช้าเตะถ่วง หรือประวิงเวลาคดีฮั้วสว. ที่ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ ตนเชื่อว่า ประชาชนติดตามดูอยู่ว่ากกต.จะลงดาบเมื่อไหร่
“ที่แน่ๆ ข่าวหลุดมา มีผู้มีอำนาจมานั่งหัวโต๊ะ เพราะนายแสวงถูกปลด ทำให้เขาคอนโทรลเกมไม่ได้หรือไม่ ผู้มีอำนาจคนนี้ ยิ่งใหญ่ค่ำฟ้า ไม่ชอบนุ่งกางเกงขายาว ชอบนุ่งกางเกงขาสั้น มาคอนโทรลเกมฮั้วส.ว. โดยมีคำสั่งที่จะให้ตีตกคดีนี้ 5 ต่อ 2 ถ้าจะให้ดีต้อง 7 ต่อ 0 เพื่อส่งไปให้ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ไม่ใช่มาดึงเวลาเล่นลิเกกันแบบนี้ ประเทศชาติเสียหายและพัฒนาล่าช้าจากขบวนการของระบอบสีน้ำเงิน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 มิ.ย. ตนจะยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาต่อไป“ นายอัครวัฒน์ กล่าว