รัฐบาลดัน OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมือง “พลพีร์” นำสินค้าเด่นกว่า 350 กลุ่มบุกศูนย์ราชการฯ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ดัน OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมือง “พลพีร์” นำสินค้าเด่นกว่า 350 กลุ่มทั่วประเทศ บุกศูนย์ราชการฯ เชื่อมเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดเมือง หนุนไทยช่วยไทยพลัส กระจายรายได้ถึงชุมชน
วันนี้ (8 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “OTOP TO THE TOWN” ภายใต้แนวคิด “OTOP Urban Life : ยกระดับ OTOP ไทยสู่ Life Style คนเมือง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากชุมชนทั่วประเทศสู่ผู้บริโภคในเขตเมือง โดยรวบรวมผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4–5 ดาว จาก 76 จังหวัด กว่า 350 กลุ่ม ครอบคลุมสินค้าเด่นทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นายพลพีร์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชน และสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้รวมมากกว่า 18 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้า OTOP ไทยที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สิ่งสำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60:40” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเลือกซื้อสินค้าได้ภายในงาน เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและหมุนเวียนเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ นายพลพีร์ ยังได้ประกาศแนวทางยกระดับกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็น “One Stop Service” สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขอใบอนุญาต มาตรฐานสินค้า การตลาด และการส่งออก โดยให้หน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้าไปสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศ
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน การผลักดันสินค้า OTOP สู่ตลาดเมืองและตลาดสมัยใหม่ เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการทำให้คนไทยมีรายได้ที่มั่นคง มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น และเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศ” นางสาวลลิดา กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP คุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง ในงาน “OTOP TO THE TOWN” ระหว่างวันที่ 8–12 มิถุนายน 2569 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และเตรียมพบกับงาน “OTOP Midyear 2026” ระหว่างวันที่ 20–28 มิถุนายน 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะรวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป.