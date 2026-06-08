กกต.จัดกิจกรรมสถาปนาครบ 28 ปีพรุ่งนี้ เปลี่ยนโลโก้-สโลแกน พร้อมแถลงผลงาน

กกต. เตรียมจัดกิจกรรมสถาปนาครบรอบ 28 ปีพรุ่งนี้ เปลี่ยนโลโก้ - สโลแกน ก้าวสู่ปีที่ 28 การก่อตั้งสำนักงาน กกต. เตรียมแถลงผลงาน
วันนี้ (8 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะจัดวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี ของการก่อตั้งสำนักงาน ที่จะมีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้า นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 28 ปี พร้อมด้วย กกต.
โดยจะมีพิธีบวงสรวงพระพรหม ณ บริเวณศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในเวลา 8.00 น. และพิธีสงฆ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมกันนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแถลงสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 28 ปี ภายใต้แนวคิด “สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม” โดยบริเวณโถงชั้น2ของสำนักงาน กกต.ได้มีการเปลี่ยนพื้นแบ็คดรอปที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงานฯ ประกอบด้วยพื้นหลังที่เป็นการไล่เฉดสีเขียวและสีฟ้า สัญลักษณ์ของสำนักงานอยู่เหนือฐานที่มีรูปร่างเหมือนอาคารศูนย์ราชการ มีตัวอักษรสีเขียวและสีทอง ตัวเลขอาราบิก พร้อมข้อความของปีนี้ “การเลือกตั้งที่เป็นกลาง โปร่งใส เที่ยงธรรมและมีส่วนร่วม”
ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนสโลแกนมาเป็น “สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม” จากที่ก่อนหน้านี้ใช้สโลแกนว่า “สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย”
ทั้งนี้ในคราวครบรอบสถาปนา 27 ปีเมื่อ9มิ.ย.68 สำนักงาน กกต.ได้มีการใช้เชือกเกลียวเป็นตัวเลขและตัวอักษรสีน้ำตาล สื่อถึงการรวมพลังพลเมืองไทย พร้อมสโลแกน “รวมพลังพลเมืองไทย สร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่าสำนักงาน กกต.โดนกระแสสังคมกดดันอย่างหนักให้เร่งดำเนินการตรวจสอบการทุจริตการฮั้ว สว. รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหญ่และแกนนำของพรรคการเมืองและเกี่ยวเนื่องมาจนถึงการจัดการเลือกตั้งในต้นปี 2569 ด้วย