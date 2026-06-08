กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้มยอดลงทุนแฟรนไชส์พุ่ง เดินหน้าต่อยอด Roadshow 2026 ระยอง 12-16 มิ.ย.นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายผลความสำเร็จโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ หลังยอดลงทุนพุุ่งเกือบ10 ล้านบาท ยกทัพ 40 แบรนด์ดังบุกเซนทรัลระยอง หวังสร้างเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่เพิ่มรายได้ -การจ้างงานในภูมิภาค
วันนี้(8มิ.ย.)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างงานผ่านระบบแฟรนไชส์ไทย หลังจากโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ผ่านมา” ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมทั้งสิ้น 1,184 ราย และเกิดยอดสั่งซื้อแฟรนไชส์ภายในงานทันทีรวมกว่า 9.77 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม จากผลตอบรับที่ดีดังกล่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเตรียมจัดกิจกรรม “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026” เพื่อขยายโอกาสการลงทุนและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่สู่ภูมิภาค โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง
ทั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้มีการรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 40 แบรนด์ ครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ความงามและสปา และธุรกิจยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ นักลงทุนรายใหม่ ผู้ประกอบการ SME รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีระบบบริหารจัดการมาตรฐาน สามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การออกบูธแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำ การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์และผู้สนใจลงทุน การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การให้บริการข้อมูลสินเชื่อและแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน โปรโมชั่นพิเศษและส่วนลดค่าแฟรนไชส์เฉพาะภายในงานโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026” ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรูปแบบธุรกิจที่มีความพร้อมและลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นกิจการ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026” ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2569 ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570 หรือ 0 2547 5953