รมว.กห. เผย นายกฯนำเหล่าทัพเยือนเวียดนาม ให้ความสำคัญทั้งการทูต-ศก.-มั่นคง ฐานะมิตรประเทศ-หุ้นส่วนสำคัญ

“บิ๊กดุลย์” เผย นายกฯ นำรมว.กห.-ผบ.เหล่าทัพ เยือนเวียดนาม ให้ความสำคัญ ทั้ง การทูต-ศก.-มั่นคง Defence Diplomacy ฐานะมิตรประเทศ-หุ้นส่วนสำคัญ ในความท้าทายมั่นคงภูมิภาค สร้างความเข้าใจ เสริมความไว้วางใจ รากฐานสำคัญสันติภาพ-เสถียรภาพ
วันนี้ (8มิ.ย.) พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมหน้า ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีกำหนดการเข้าพบนายโต เลิม ประธานาธิบดีเวียดนาม และพบ นาย Le Minh Hung นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ที่ฮานอย ในโอกาสที่ นายกฯ มาเยือน และ เข้าร่วมการประชุม ASEAN Future Forum 2026 และหารือความร่วมมือในหลายมิติที่มีความสำคัญต่ออนาคตของภูมิภาค
พลโทอดุลย์ โพสต์ว่า เป็นการให้ความสำคัญ ทั้ง การทูต-เศรษฐกิจ -ความมั่นคง Defence Diplomacy สำหรับผม เศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นเรื่องที่เดินไปด้วยกัน ประเทศจะเติบโตได้ต้องมีเสถียรภาพ และความมั่นคงที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการค้า การลงทุน และโอกาสใหม่ ๆ ของประชาชน
การเดินทางครั้งนี้ มีความพิเศษ เพราะคณะฝ่ายความมั่นคงของไทยร่วมเดินทางอย่างพร้อมหน้า ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทนระดับสูงของกระทรวงกลาโหม สะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้กับเวียดนาม ในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญของภูมิภาค
ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาค การพูดคุย สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืน
ผมเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะช่วยสร้างทั้งความมั่นคง ความมั่งคั่ง และอนาคตที่ดีให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป