”ศุภมาส“ ปิดเวที Soft Power แฟชั่นภาคใต้ ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลก ชวนสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน

รมต.สำนักนายกฯ ปิดเวที Soft Power แฟชั่นภาคใต้ ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลก ชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันในชีวิตประจำวัน ยกเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของคนไทย
วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีปิดโครงการ Soft Power สาขาแฟชั่น ที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล ตามนโยบายผลักดัน Soft Power ไทยของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยมี นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมงาน
ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจาก 10 ชุมชน กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ พร้อมแฟชั่นโชว์ “THE WALK OF WOVEN IDENTITIES” ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัย สะท้อนว่าผ้าไทยสวมใส่ได้จริงทุกวัน และต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชน
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ดิฉันดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศ และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นพระองค์แรกของโลก
“ผ้าไทยคือเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของคนไทย งานครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการต่อยอดผ้าไทยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการรักษารากเหง้าของชาติ” นางสาวศุภมาสกล่าว
นางสาวศุภมาส ยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน โดยทุกครั้งที่เราเลือกผ้าไทย คือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทย และส่งให้ Soft Power ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมขอบคุณคณะทำงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ก่อนประกาศปิดงานอย่างเป็นทางการ