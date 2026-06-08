“วัชระ“ ยื่นโนติสอธิบดีสรรพากร เร่งยึดทรัพย์ "ทักษิณ" ขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระภาษี ห้ามบินออกนอกประเทศป้องกันหนี้สูญ

“วัชระ เพชรทอง“ ยื่นโนติสถึงอธิบดีกรมสรรพากร ให้เร่งยึด-อายัดทรัพย์สินของ "ทักษิณ ชินวัตร" ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ภาษี 1.7 หมื่นล้าน พร้อมระงับเดินทางไปต่างประเทศด่วนที่สุด ป้องกันหนี้สูญ
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องขอให้ยึดทรัพย์ อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายทักษิณ ชินวัตร ความว่า โดยเหตุที่กรมสรรพากร ได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.12 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560) มายังนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งต่อมาได้มีการอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และนายทักษิณ ชินวัตร ได้ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อให้เพิกถอนการประเมิน ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 12) เลขที่ ภงด 12 – 03025250-25600328-001-00005 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยคดีได้มีการอุทธรณ์ และฎีกาไปยังศาลฎีกา ซึ่งต่อมาได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ และบัดนี้ คดีถึงที่สุดแล้วนั้น
ด้วยเหตุที่ สิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ภาษีอากร ให้มีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/31 และโดยที่อายุความนั้นให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12 กำหนดไว้ อันหมายถึง ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับการแจ้งประเมิน ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 12) เลขที่ ภงด 12 – 03025250-25600328-001-00005 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ซึ่งได้แก่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ตรี กำหนดไว้
ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่อาจบังคับเอาสิทธิเรียกร้องในหนี้ภาษีอากรดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน กรณีมีความเสี่ยงต่อการหมดสิทธิบังคับคดีภาษีอากรได้ และด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งอีก ตามนัย ฎีกาที่ 6451/2550
ด้วยเหตุนี้ จึงขอเรียนมายังอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อได้โปรดใช้อำนาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายทักษิณ ชินวัตรต่อไปโดยด่วนที่สุด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และได้โปรดแจ้งไปยังกรมการกงสุลเพื่อตรวจสอบและยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณ ชินวัตร หากมีและใช้เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ และแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย,ท่าอากาศยานดอนเมือง,วิทยุการบินและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทั้งนี้เป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยได้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีการชำระภาษีถูกต้องครบถ้วนเสียก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยด่วนที่สุด หากได้ผลประการใด กรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 30 วัน