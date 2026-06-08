‘สว.ปริญญา’ ยื่น ‘โสภณ’ ยุบกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-กัมพูชา ชี้สถานการณ์ชายแดนกระทบความรู้สึก ปชช.-ผลประโยชน์ชาติ

‘สว.ปริญญา’ ยื่น ‘โสภณ’ พิจารณายุบกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-กัมพูชา ชี้สถานการณ์ชายแดนละเอียดอ่อน กระทบความรู้สึกประชาชน-ผลประโยชน์ชาติ เสนอศึกษาความเหมาะสมการคงอยู่ของกลุ่ม ก่อนพิจารณายุบตามระเบียบ พร้อมทบทวนโครงสร้างกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างประเทศทั้งหมดให้สอดคล้องบริบทความมั่นคง
วันนี้ (8 มิ.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สัณห์ พิยะ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสนอให้พิจารณาทบทวนบทบาทและยกเลิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา โดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในบางประเด็นยังมีความละเอียดอ่อน อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ผลประโยชน์แห่งชาติ และการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล
นายปริญญา ระบุว่า แม้กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา จะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันอาจจำเป็นต้องทบทวนความเหมาะสมของการดำเนินกิจกรรมและการคงอยู่ของกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทด้านความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ และความรู้สึกของประชาชนชาวไทย
ทั้งนี้ ยังเสนอให้ประธานรัฐสภาพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของประชาชน หากผลการศึกษาพบว่าไม่มีความเหมาะสมในการดำรงอยู่ของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชาต่อไป ก็ให้เสนอต่อกรรมการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณายุบหรือยกเลิกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
พร้อมกันนี้ ยังเสนอให้มีการทบทวนโครงสร้างกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างประเทศทั้งหมด เพื่อกำหนดมาตรฐานการจัดตั้ง การคงไว้ และการยกเลิกกลุ่มมิตรภาพให้มีความเหมาะสมกับบริบทด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติในปัจจุบัน