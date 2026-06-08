"ลุงแหวง" เลี่ยงตอบปมประเมินผลงาน อ้างเป็นแค่ผู้รับผล โยน กกต.แจงพิจารณาคดีฮั้ว สว.ยกก้อนหรือไม่

"แสวง" เลี่ยงตอบปมไม่ผ่านประเมินส่ออดนั่งเลขา กกต.ต่อ อ้างเป็นเพียงผู้รับประเมิน ไม่มีความเห็น โยน กกต.ตอบ พิจารณาคดีฮั้ว สว.ยกก้อนหรือไม่ แต่รับเริ่มพิจารณาแล้ว
วันนี้(8มิ.ย.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เลี่ยงที่จะตอบกรณีมีรายงานข่าวว่าส่อหลุดเก้าอี้เลขา กกต. เนื่องจากกกต.ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ต่ำกว่าร้อยละ 60 % โดยระบุว่า ว่า ตนเป็นผู้รับประเมิน และย้ำว่าไม่มีความเห็น
เมื่อถามว่ามีรายงานข่าวว่ามีมติ 4:3 เสียงไม่ผ่านการประเมินการทำงาน นายแสวง ย้ำไม่มีความเห็น ซึ่งการประเมินนั้นหมดไปแล้ว ในการทำหน้าที่เมื่อปี 2568 ในเดือนกันยายน และย้ำเพียงว่าเป็นเรื่องของคู่สัญญาซึ่งตนจะทราบผลประเมินก็เมื่อได้รับแจ้ง
เมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่จะส่งเรื่องนี้ให้กฤษฎีกาตีความหรือไม่ นายแสวง ระบุสั้นๆเพียงว่า มี ตนรู้เท่าที่ควรรู้
เมื่อถามถึงความคืบหน้าคดี สว.อยู่ในชั้นของ กกต.แล้ว จะมีการพิจารณาแบบทยอยที่ละบุคคลหรือทั้งหมด นายแสวงกล่าวว่า การพิจารณาอยู่ที่กกตทั้ง 7 คน ซึ่ง คงจะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบและสมบูรณ์ ตนไม่สามารถทราบได้ ก่อนกล่าวว่า หากเป็นข้อมูลในวันนี้ก็คือเริ่มที่จะพิจารณาแล้ว