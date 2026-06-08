“ศิริกัญญา“ จี้รื้อเกณฑ์บัตรสวัสดิการ หนุนยกเลิกเงื่อนไขตัดสิทธิพ่อแม่ที่ลูกนำค่าอุปการะลดหย่อนภาษี

“ศิริกัญญา“ จี้รื้อเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หนุนทบทวนเงื่อนไขตัดสิทธิพ่อแม่ที่ลูกนำค่าอุปการะไปลดหย่อนภาษี แนะควรออกเป็นมติ ครม.ให้ชัดเจนว่าเพียงแค่ชะลอหรือยกเลิกไปเลย ป้องกันสับสน พร้อมเสนอทวทวนเกณฑ์อื่นๆ เช่น รถ-หนี้ ก่อนคนจนจริงถูกตัดสิทธิ ชี้ตะแกรงรัฐถี่เกินไป
วันที่ 8 มิ.ย.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติ ครม.เรื่องหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมด หลังเกิดกระแสวิจารณ์กรณีผู้สูงอายุที่ถูกบุตรนำไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจหมดสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคต
น.ส.ศิริกัญญา ระบุว่า แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกนำมาใช้ในรอบนี้ แต่หากไม่มีการแก้ไขมติ ครม.อย่างชัดเจน ในปีภาษีถัดไปผู้ที่นำบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีค่าอุปการะ อาจส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ประชาชนต้องเผชิญความสับสนและอาจกระทบความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
“การที่รัฐบาลสั่งทบทวนหลักเกณฑ์ถือเป็นเรื่องดีที่รับฟังเสียงคัดค้านจากสังคม แต่คำสั่งยังไม่ชัดเจนว่าให้ทบทวนมติ ครม. หรือเพียงชะลอการใช้เกณฑ์ในปีนี้ จึงอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงซ้ำอีกในอนาคต”
นอกจากนี้ น.ส.ศิริกัญญา ยังเสนอให้ทบทวนเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น เกณฑ์การถือครองรถยนต์ และเงื่อนไขหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาท เนื่องจากประชาชนและเกษตรกรจำนวนมากมีหนี้สูงกว่ากำหนด ทำให้เสี่ยงถูกตัดสิทธิ ทั้งที่ยังเป็นผู้มีความเดือดร้อนจริง หลักเกณฑ์คัดกรองรอบนี้มีความเข้มงวดมาก เปรียบเสมือนตะแกรงที่ถี่มาก จนอาจไม่เพียงคัดคนที่ไม่สมควรได้รับสิทธิ์ออกไป แต่ยังทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริงจำนวนหนึ่งตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐด้วย