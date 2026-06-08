"ไหม" ซัดรัฐบาลถังแตก ใช้เงินกู้ 1.88 หมื่นล้านแจกบัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์

"ศิริกัญญา" ซัดรัฐบาลถังแตกจ่ายบัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์ ชี้ ยื่นผู้ตรวจการฯ ส่งศาลปกครอง ตรวจสอบมติ ครม.ใช้เงินกู้ 1.88 หมื่นล้าน อุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บอกอาจขัดวัตถุประสงค์ พ.ร.ก.กู้เงิน
วันที่ 8 มิ.ย. 69 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ตรวจสอบรัฐบาลใช้เงินกู้ไปกับงบรายจ่ายประจำ ส่อผิดกฎหมาย ว่า ตนมายื่นเรื่องร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครอง ปมตรวจสอบมติ ครม.ใช้เงินกู้ 1.88 หมื่นล้าน อุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้ อาจขัดวัตถุประสงค์ พ.ร.ก.กู้เงินที่กำหนดไว้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ซัด รบ.ถังแตก จ่ายบัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์ ตั้งคำถาม รบ.มีงบสำรองใช้งบปกติอยู่แล้ว เหตุใดต้องนำเงินกู้มาใช้กับรายจ่ายประจำ
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน เข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งเรื่องต่อศาลปกครอง ตรวจสอบมติ ครม. ที่อนุมัติใช้งบเงินกู้ 18,800 ล้านบาท สำหรับโครงการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมองว่าเข้าข่ายใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์และอาจขัดกฎหมายการเงินการคลัง
น.ส.ศิริกัญญา ระบุว่า เงินกู้ก้อนดังกล่าวตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 2 แสนล้านบาท ถูกกำหนดให้ใช้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน หรือใช้ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนงบประมาณประจำที่มีอยู่แล้วได้ แม้งบที่ตั้งไว้จะไม่เพียงพอก็ตาม
น.ส.ศิริกัญญา ย้ำว่า สวัสดิการบัตรคนจนเป็นโครงการเดิมที่รัฐดำเนินการทุกปี ไม่ใช่มาตรการใหม่เพื่อรับมือวิกฤตพลังงาน จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.ก. พร้อมชี้ว่ายังมีแหล่งงบประมาณอื่น เช่น งบโอนหรือเงินสำรองฉุกเฉิน ที่สามารถนำมาใช้ได้
นอกจากนี้ น.ส.ศิริกัญญาวิจารณ์ว่า การนำเงินกู้มาใช้กับรายจ่ายประจำสะท้อนปัญหาการบริหารงบประมาณของรัฐบาล พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า "รัฐบาลถังแตก" แต่ไม่ใช่เหตุผลที่สามารถนำเงินกู้มาใช้ตามอำเภอใจได้ เพราะอาจสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดี กระทบวินัยการคลัง และเพิ่มภาระหนี้สาธารณะในอนาคต