"ท้อป" แจง “ซินเคอหยวน” เดินเครื่องผลิตเหล็กได้ หลังแก้ไขตามระเบียบแล้ว สั่งปลัดอุตฯ ชี้แจงเพิ่มเติม

“วราวุธ” แจง “ซิน เคอ หยวน” เปิดดำเนินการ หลังแก้ไขตามระเบียบแล้ว สั่งปลัดอุตสาหกรรมแจงรายละเอียดเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจให้ประชาชน-10 สมาคมเหล็ก
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให้ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด สามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่า เป็นการเปิดดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน ปี 2535 หลังจากปิดไปเมื่อปีก่อน เนื่องจากสามารถมีการแก้ไขแล้ว จนเปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ประชาชนและหลายฝ่ายรวมถึง 10 สมาคมผู้ค้าเหล็กยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการเปิดโรงงาน จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม่ว่าจะจากเทคโนโลยีใดก็ตาม ตนได้กำชับให้กระทรวงเร่งออกมาตรการ รวมถึงผู้มีการใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในแบบต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้หลังกลับจากเวียดนามตนจะได้ติดตามจากกระทรวงอีกครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร