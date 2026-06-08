"อนุทิน" พร้อมทีม ครม.ออกเดินทางเยือนเวียดนาม กระชับพันธมิตรเศรษฐกิจ-ความมั่นคง

นายกฯ นำทีม ครม.ออกเดินทางเยือนฮานอย สานต่อความร่วมมือหลังนายกฯ เวีดยนามเยือนไทย พร้อมร่วมประชุม ASEAN Future Forum
เมื่อเวลา 8.00 น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา ออกเดินทาง จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. นี้ สานต่อความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทย พร้อมร่วมประชุม ASEAN Future Forum ผลักดันความร่วมมือไทย-เวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ณ กรุงฮานอย
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้ง นายกรัฐมตรี ได้นำคณะผู้แทนระดับสูงของไทยร่วมเดินทางประกอบด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า 10 บริษัท ร่วมคณะครั้งนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สำหรับกำหนดการสำคัญ ในวันที่ 8 มิถุนายน เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย จะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนาม และประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม
จากนั้นในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ และหารือข้อราชการเต็มคณะ ที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนาม ก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เป็นเจ้าภาพ
ส่วนในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ASEAN Future Forum ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Melia Hanoi และในช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand–Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกัน