"เอกนิติ" แถลง "นายกฯ" สั่งทบทวนตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่ที่ลูกใช้ลดหย่อนภาษี เปิดให้คนหลุดจากสิทธิ์ใช้ "ไทยช่วยไทยพลัส" 1 ส.ค.

"เอกนิติ" แถลงเช้านี้ รับคำสั่งนายกฯ ให้ทบทวนเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษี ส่วนคนที่หลุดจากสิทธิ์ เปิดให้ใช้ "ไทยช่วยไทยพลัส" เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.
วันนี้ (8 มิ.ย. 2569) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา เป็นเกณฑ์กลั่นกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดย นายเอกนิติ กล่าวว่า ได้หารือกับนายกฯ โดยรับฟังความเห็นสังคมในประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือเกณฑ์พ่อแม่ที่ลูกใช้ลดหย่อนภาษีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรม
เน้นย้ำหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องการใช้ดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่มีคนดูแล และไม่มีสวัสดิการอื่น ซึ่งรัฐไม่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มานาน และมีข้อร้องเรียนมากมายว่าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายไม่ได้เดือดร้อนจริง แต่มาแอบอ้างใช้สิทธิ์ วันนี้จึงเปิดให้กระทรวงมหาดไทยช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริง ๆ
กรณีที่พ่อแม่ถูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษี เราถือว่ามีลูกดูแล แต่เมื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติม สังคมไทยไม่ได้เป็นแบบนั้น ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริง หากไปตัดสิทธิ์อาจกระทบพ่อแม่ นายกฯ จึงสั่งให้ทบทวน
โดยจะนำเข้าคณะกรรมการบัตรประชารัฐ ทบทวนตามข้อสั่งการของนายกฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน โดยจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดให้เสร็จภายในกรกฎาคม เพื่อในวันที่ 1 สิงหาคม สามารถทำให้คนที่หลุดจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ โดยจะให้สิทธิ์ต่อเนื่อง 2 เดือน