อำนาจเจริญโมเดล “สุขสมรวย-ญาณีนาถ“ ส่งทีมไทอำนาจ ลุยช่วยกลไกภาครัฐ ช่วยประชาชนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดภาระผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

วันนี้( 8 มิ.ย.)นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสส.อำนาจเจริญ เขต 1 พร้อมด้วยนางญาณีนาถ เข็มนาค สส.อำนาจเจริญ เขต 2 ส่งทีมงานภูมิใจไทยอำนาจเจริญ กระจายลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในการยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ พร้อมให้คำแนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐ
โดยนางสุขสมรวย ย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความห่วงใยต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาจมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือการเข้าถึงระบบดิจิทัล ซึ่งกลไกของเรา จะช่วยภาครัฐ ไม่ให้เก็บตกตกหล่น โดยทีมงานได้เดินทางเข้าไปให้บริการถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล ยืนยันสิทธิ และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม และกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ
ทีมงานภูมิใจไทยอำนาจเจริญ ให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้น ซึ่งจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่กำหนด
สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ แต่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการสำรวจข้อมูลผ่านระบบ “ผู้ตกสำรวจ” โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลถึงชุมชนและหมู่บ้าน พร้อมผ่านกระบวนการรับรองจากผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และเวทีประชาคมในพื้นที่ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและครอบคลุมผู้มีสิทธิอย่างแท้จริง
ส่วนผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และขอให้รอประกาศแนวทางจากภาครัฐอย่างเป็นทางการอีกครั้ง