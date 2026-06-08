​“ดร.มัลลิกา” บุกตลาด อ.ต.ก. ชูแคมเปญ “SME จับคู่กู้เงิน” อัดฉีดทุนหมุนเวียน ปลุกเศรษฐกิจฐานราก

กรุงเทพฯ — เมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 7 มิ.ย.ที่ตลาด อ.ต.ก. (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) จตุจักร ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 นำทีมงานลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย เพื่อรับฟังปัญหาปากท้อง ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างคึกคัก
ดร.มัลลิกา ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยชูนโยบายเด่น “SME จับคู่กู้เงิน” ซึ่งมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า และวิสาหกิจชุมชน ที่กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
"กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายลดลง ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือคนทำการค้าขาดทุนหมุนเวียน นโยบาย SME จับคู่กู้เงิน จะเข้ามาทลายข้อจำกัดนี้ โดย กทม. จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานกับสถาบันการเงิน เพื่อช่วยจับคู่และปลดล็อกเงื่อนไข ให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบ" ดร.มัลลิกา กล่าว
3 แกนหลัก นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ ดร.มัลลิกา
SME จับคู่กู้เงิน: จับมือสถาบันการเงินอัดฉีดทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ำ ปรับเงื่อนไขให้เอื้อต่อรายย่อย
ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้: จัดโซนนิ่งตลาดชุมชน เพิ่มพื้นที่ค้าขายฟรีหรือค่าเช่าต่ำ เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ค้า
กระตุ้นกำลังซื้อด้วยเทคโนโลยี: เชื่อมโยงสินค้าจากตลาดสดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
ในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ ดร.มัลลิกา ระบุว่า การฟื้นเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ไม่ใช่แค่การรอมาตรการจากส่วนกลาง แต่ผู้บริหาร กทม. ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงรุกและลงมือทำทันที เพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ระดับตลาดสดไปจนถึงชุมชนอย่างยั่งยืน
พร้อมกับการสร้าง Hub Application E-commerce ที่รองรับร้านค้า ตั้งแต่กลุ่ม SME ไปจนถึงแบรนด์ระดับใหญ่ (Branding) รวมกันมากกว่า 100,000 แบรนด์ ถือเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ระดับ Massive Scale (คล้ายกับ Shopee, Lazada หรือ TikTok Shop)
สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่หน้าตาแอปพลิเคชันที่สวยงาม แต่คือ สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture) ที่ต้องรองรับการกดซื้อพร้อมกัน (Concurrency) และระบบจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ