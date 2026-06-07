ด่วน! “อนุทิน” สั่งถอย ยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิพ่อแม่รับบัตรสวัสดิการหากลูกใช้ลดหย่อนภาษี “เอกนิติ” แถลงพรุ่งนี้

นายกฯ ทนเสียงวิจารณ์ไม่ไหว สั่งยกเลิกการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมนำเข้าที่ประชุมและแถลงความคืบหน้า 8 มิ.ย.นี้ ก่อนเดินทางไปเวียดนาม
วันนี้(7 มิ.ย.) จากกรณีที่กระทรวงการคลัง วางหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยหากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเพื่อการลดหย่อนภาษี พ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการฯ ซึ่งได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังยกเลิกการนำสิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งนี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการทบทวนรายละเอียด โดยมีกำหนดจะแถลงความคืบหน้าและเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์ภาษีดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ (8 มิถุนายน 2569) ก่อนจะร่วมคณะเดินทางเยือนประเทศ เวียดนาม พร้อมกับนายกรัฐมนตรีตามกำหนดการที่วางไว้ต่อไป.