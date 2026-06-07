"โสภณ" แจงนโยบายเคารพธงชาติ ตร.รัฐสภา มุ่งสร้างวินัยไม่ใช่ภาระ ขออย่าจับเพียงบางประเด็น

"ประธานโสภณ" แจงนโยบายเคารพธงชาติ ตำรวจรัฐสภา มุ่งสร้างวินัย ไม่ใช่ภาระเจ้าหน้าที่ วอนอย่าจับเพียงบางประเด็นทำปชช.หมดศรัทธาการเคารพธงชาติ
วันนี้ (7มิ.ย.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีการมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติช่วงเช้าและเย็น ว่า ต้องการให้สื่อมวลชนช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับที่ประชาชน ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้เป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
นายโสภณ กล่าวว่า ข้าราชการตำรวจรัฐสภาที่มีอยู่ประมาณ 200 นาย หากจัดเวรเพียงวันละ 5 นายไปยืนเคารพธงชาติ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อน แต่การนำเสนอประเด็นดังกล่าวไปในบางลักษณะกลับทำให้ประชาชนเกิดความไม่ศรัทธาต่อการเคารพธงชาติ ทั้งที่สาระสำคัญของเรื่องอยู่ที่การปลูกฝังระเบียบวินัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอีกว่า ในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติยังมีอีกหลายเรื่องที่ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพียงแต่ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดทั้งหมด เพราะเมื่อบางเรื่องถูกนำเสนอออกไป กลับเลือกจับเพียงบางประเด็น จนทำให้ประชาชนขาดศรัทธาต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ
"ผมต้องการเห็นภาพของรัฐสภาที่มุ่งสร้างสรรค์ ไม่เห็นด้วยกับการสร้างความนิยมผ่านวาทกรรม เนื่องจากไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงหรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างความเข้าใจในลักษณะนี้อาจต้องใช้เวลา อย่างกิจกรรมจิตอาสาที่รัฐสภาดำเนินการอยู่ แม้บางฝ่ายจะมองว่าเป็นการสร้างภาพ แต่ในความเป็นจริงมีการทำงานอย่างจริงจัง เช่น แนวคิดในการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักเพื่อนำมาใช้ภายในรัฐสภา และยังมีอีกหลายแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ขอให้ประชาชนติดตามผลการทำงานต่อไป" นายโสภณ กล่าว