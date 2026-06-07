สวปอ.มส.จัดเสวนา “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน” ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ศก. สังคม อวกาศ และไซเบอร์ รับมือภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (สวปอ.มส.) จัดงานเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน: เศรษฐกิจ สังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่” เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ ท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ
พลตรี ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ประธานหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (SML) กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ประกอบด้วย พลเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง, พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), พลอากาศตรี ศุภกร จิตตรีขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ และ ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มและภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 5–10 ปีข้างหน้า
ประเด็นสำคัญที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ ผลกระทบของความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจต่อประเทศไทย ผลกระทบของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีต่อระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุค AI ซึ่งกำลังเพิ่มความซับซ้อนและความรุนแรงของภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ภายหลังการเสวนา ได้มีการจัดกิจกรรม “SML 1–7 Reunion: Reconnected, Reignited, Reunited” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พงศ์เทพ แก้วไชโย ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อนำศักยภาพและเครือข่ายที่มีอยู่ไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีศิลปินชื่อดัง “เจ เจตริน วรรธนะสิน” ร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความอบอุ่น และความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานจากทุก รุ่น สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางความท้าทายในโลกยุคใหม่