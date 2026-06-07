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สวปอ.มส.จัดเสวนา “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน” ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ศก. สังคม อวกาศ และไซเบอร์ รับมือภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (สวปอ.มส.) จัดงานเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน: เศรษฐกิจ สังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่” เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ ท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ

พลตรี ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ประธานหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (SML) กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความมั่นคงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ประกอบด้วย พลเอก อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง, พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), พลอากาศตรี ศุภกร จิตตรีขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ และ ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มและภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 5–10 ปีข้างหน้า

ประเด็นสำคัญที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ ผลกระทบของความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจต่อประเทศไทย ผลกระทบของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มีต่อระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุค AI ซึ่งกำลังเพิ่มความซับซ้อนและความรุนแรงของภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ภายหลังการเสวนา ได้มีการจัดกิจกรรม “SML 1–7 Reunion: Reconnected, Reignited, Reunited” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พงศ์เทพ แก้วไชโย ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะผู้แทนนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อนำศักยภาพและเครือข่ายที่มีอยู่ไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีศิลปินชื่อดัง “เจ เจตริน วรรธนะสิน” ร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความอบอุ่น และความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานจากทุก รุ่น สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางความท้าทายในโลกยุคใหม่








สวปอ.มส.จัดเสวนา “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน” ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ศก. สังคม อวกาศ และไซเบอร์ รับมือภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
สวปอ.มส.จัดเสวนา “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน” ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ศก. สังคม อวกาศ และไซเบอร์ รับมือภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
สวปอ.มส.จัดเสวนา “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน” ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ศก. สังคม อวกาศ และไซเบอร์ รับมือภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
สวปอ.มส.จัดเสวนา “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน” ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ศก. สังคม อวกาศ และไซเบอร์ รับมือภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
สวปอ.มส.จัดเสวนา “ความมั่นคงของชาติในโลกผันผวน” ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ ศก. สังคม อวกาศ และไซเบอร์ รับมือภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง