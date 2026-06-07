ชัยชนะ” จี้ล่านอมินีทั่วประเทศ หลังพณ.เจอ 53 บริษัทห้วยขวาง ชี้เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

รองหัวหน้าปชป. จี้ล่านอมินีทั่วประเทศ หลังพาณิชย์เจอ 53 บริษัทห้วยขวาง ชี้เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องจริงใจอย่าพูดเอาดี
วันนี้ (7มิ.ย.) นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 53 ราย และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกว่า ตนขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ควรหยุดอยู่เพียงพื้นที่ห้วยขวางเท่านั้น
นายชัยชนะ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เร่งขยายผลการตรวจสอบไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนและถือครองทรัพย์สินจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับข้อมูลและข้อร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องว่ามีการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นนอมินีจัดตั้งบริษัทแทนคนต่างชาติ รวมถึงมีการถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจผ่านโครงสร้างที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมาย
“เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการกระทำผิดกฎหมายธุรกิจทั่วไป แต่มีลักษณะเป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางธุรกิจ และโอกาสของผู้ประกอบการไทย หากปล่อยปละละเลยจะทำให้คนไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน และสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการแถลงข่าวหรือดำเนินการเป็นครั้งคราว แต่ต้องมีการตรวจสอบเชิงรุก ติดตามเส้นทางการเงิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกกรณี
“ขออย่าทำเพียงแค่พูดเอาดี เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยตรง ประชาชนกำลังรอเห็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการปราบปรามนอมินีและทุนต่างชาติที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยไม่เคารพกฎหมายไทย” นายชัยชนะ กล่าว