“มัลลิกา” จ่อยื่นกกต.สอบป้ายหาเสียงผิดกม. แขวะ “เกรงใจคนที่เป็นมาก่อน ไม่สนคนที่มาต่อกร สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง”

“มัลลิกา” จ่อยื่น กกต. ตรวจสอบป้ายหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้ง วันนี้ หลังพบติดบนรถเมล์-รถไฟฟ้า วิ่งหาเสียงทั่วกรุงฯ จี้เร่งตรวจสอบ ให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคน แขวะ “มัวแต่เกรงใจคนที่เป็นมาก่อน ไม่สนคนที่มาต่อกร สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง”
วันนี้ (7มิ.ย.) นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีการพบป้ายหาเสียงผิดกฎหมาย ว่า ผู้สมัคร ส.ก. หลายคนส่งเรื่องเข้ามาให้ เบื้องต้นอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตรวจสอบ 2 เรื่อง ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการเลือกตั้ง คือ ป้ายหาเสียงที่ติดตามรถไฟฟ้าขนาดเกินกฎหมายกำหนด และป้ายที่ติดบนรถเมล์ มีความกว้าง ความยาว ความสูง เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหลักฐานแล้วว่าวิ่งทั่วกรุงเทพมหานคร คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ข่าวว่าเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนติดเองบนรถเมล์ ขอฝากเลขา กกต. และประธาน กกต. ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น อยากให้กกต. เข้าไปไต่สวนตรวจสอบ ไม่ต้องรอให้มีคนเอาเรื่องไปร้องเรียน เพราะเวลานี้ประชาชนเห็นหมด จึงอยากฝาก เลขาฯ กกต. ว่าเรื่องป้าย หากเกิดความเหลื่อมล้ำเอาเปรียบกัน และนำไปติดตั้งลักษณะที่เอาเปรียบกันนั้น เรื่องนี้จะว่าอย่างไร รวมไปถึงทำให้เกิดมาตรฐานเรื่องการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร จะมัวแต่เกรงใจคนที่เป็นมาก่อน กลับไม่เกรงใจผู้มาต่อกร สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง อยากให้ กกต. ที่มีความโปร่งใส และเป็นธรรมที่สุด ทำทุกอย่างให้ความเป็นกลาง และไม่เกิดลักษณะที่เสียเปรียบจึงอยากเรียกร้องให้ตรวจสอบด้วย เพื่อให้เป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคน
ทั้งนี้ ส่วนจะตรวจสอบทันก่อนเลือกตั้งหรือไม่นั้น นางมัลลิกา กล่าวว่า เป็นหน้าที่ กกต. จะต้องลงพื้นที่ในเวลานี้ และเมื่อตนเองได้รับเรื่องร้องเรียนมานั้น มีพยาน และหลักฐานจากผู้สมัคร ส.ก. หลายคนเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมด จะส่งข้อมูลให้ กกต. ภายในวันนี้