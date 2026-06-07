"ดร.โจ" ชี้ระบบอากง "หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก" ชูแบรนด์ส้มลำพูนโมเดล ปราบโกงแงะต้นตอถอนทุนเลือกตั้ง

"ชัยวัฒน์" ลั่น ระบบอากง! 'หัวไม่ส่าย หางก็ไม่กระดิก' ยืนยัน หากพรรคประชาชนได้เข้าบริหาร ปราบทุจริตคอรัปชั่น แงะต้นตอ โกงงบถอนทุนเลือกตั้งคืน ยกลำพูนโมเดล ตัวเลขทุจริตลดลง ระบุผลงานพิสูจน์แล้วด้วยแบรนด์พรรคส้ม
วันที่ (7 มิ.ย.69) ที่ตลาด อ.ต.ก นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระบบอากงว่า เราต้องยอมรับว่าเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง การทุจริตมีมาในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ทางพรรคประชาชนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การทุจริตงบประมาณการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง ต้องใช้เจตนาอันแน่วแน่ และมีเจตจำนงทางการเมือง รวมถึงมีระบบป้องกัน ติดตามจับ ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนได้นำเสนอมาโดยตลอด ว่าเราจะใช้ระบบมาป้องกัน ด้วยเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ภายใต้การบริหารของตน
"ปัญหาเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้พูดได้เลยว่า ถ้าหัวไม่ส่าย หางก็ไม่กระดิก เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนขอโอกาส จากชาวกทม. เพื่อจะแสดงให้เห็น ว่าการบริหารแบบที่มีเจตจำนงอันแน่วแน่ ในการไม่ให้เกิดทุจริตคอรัปชั่น เป็นไปได้จริง" นายชัยวัฒน์ กล่าว
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า การที่จะป้องกันได้จริง ไม่ใช่แค่เฉพาะตน แต่ผู้บริหารภายใต้การนำของตน ตนจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ถือเป็นความแตกต่าง
เมื่อถามว่า หากได้เป็นผู้ว่าฯกทม. จะเข้าไปรื้อระบบใช่หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า อย่างที่เรียนว่าถ้าหัวไม่ส่าย หางก็ไม่กระดิก เราจะเน้นการป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้น การซื้อขายตำแหน่งทำเพื่อไปโกงกินงบประมาณ ผลประโยชน์ และการถอนทุนคืน ให้ได้มากกว่าเงินที่ซื้อขายตำแหน่ง ดังนั้นหากไม่สามารถโกงกินได้ การซื้อขายตำแหน่งก็จะไม่มีประโยชน์ พรรคประชาชนมีระบบป้องกันตั้งแต่ระบบต้นน้ำ อย่างเช่น ที่ อบจ.ลำพูน ที่พรรคประชาชนได้เข้าไปบริหาร ซึ่งงบประมาณต่างๆก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการรั่วไหล การทุจริต การซื้อของที่ห่างจากราคากลางลดลงไปมาก กว่า 26.7% ซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องของผู้นำ หัวไม่ส่ายหางก็ไม่กระดิก ได้พิสูจน์มาแล้วด้วยแบรนด์ของพรรคประชาชน