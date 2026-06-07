ดร.โจ" มองไม่สมเหตุสมผลพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน ปมลูกยื่นลดหย่อนภาษี พร้อมดัน “หวย SME กทม.”

“ชัยวัฒน์” มองพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน ปมลูกยื่นลดหย่อนภาษี ตัวเลข-ตรรกะ ไม่สมเหตุสมผล โยน ก.คลัง แจง พร้อมดัน “หวย SME กทม.”
วันนี้ (7มิ.ย.) นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เบอร์ 10 พรรคประชาชน กล่าวถึงหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หลังลูกนำไปยื่นลดหย่อนภาษี มองเรื่องนี้อย่างไร ว่า เรื่องนี้มีหลายคนแสดงความคิดเห็นไปแล้ว อย่าง นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ส่วนตัวคิดว่าการอธิบายเรื่องตัวเลขและตรรกะอาจจะยังไม่สมเหตุสมผล อยากให้กระทรวงการคลังที่เป็นผู้ออกนโยบายเป็นผู้อธิบาย ว่าด้วยตรรกะอะไร เพราะบางครั้งพ่อแม่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง
ส่วนในฐานะที่ตนเองเคยอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อน มองทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตนเองคิดว่าให้ฝ่ายนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นผู้อธิบายดีกว่า ส่วนตัวขอโฟกัสการนำเสนอนโยบายสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างนโยบายตอนนี้ “โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40” หากเป็นการนำภายใต้ตนเองจะมีนโยบาย “หวย SME กทม.” ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วที่ประเทศไต้หวัน ว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง เศรษฐกิจรากหญ้า จากฐานราก ร้านค้า SME มีคนเข้ามาซื้อขายมากขึ้น และทุก ๆ 20 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล เราจะจับรางวัลให้เดือนละ 10 ล้านบาท แล้วคนที่ได้รางวัลก็จะนำไปโฆษณาแบบปากต่อปาก จึงกระตุ้นให้คนเข้ามาซื้อของกับร้านค้า SME มากขึ้น แล้วได้เริ่มทำระบบนี้ที่จังหวัดลำพูนแล้ว ส่วนตัวเชื่อว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสเกลจะใหญ่กว่าจังหวัดลำพูน และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ให้กับร้านค้าได้มาก