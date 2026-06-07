“ต่อศักดิ์” ยืนยันไม่เกี่ยวข้องซื้อขายตำแหน่ง 100% หลังถูกโยงปม “ระบบอากง” ชี้หลายข้อกล่าวหาไม่มีความจริง วงประชุมใช้มือถือ-เอไอทำรายงาน อาม่าดุไม่มีเซฟเฮาส์ ย้ำการเมืองต้องสร้างสรรค์-เริ่มต้นด้วยความจริงก่อน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 - ต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการกล่าวหาเรื่อง “ระบบอากง” และเชื่อมโยงไปถึงการซื้อขายตำแหน่งภายในกรุงเทพมหานครว่า ตนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณารายละเอียดของข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างทั้งหมด ซึ่งจากที่ติดตามการให้ข้อมูลล่าสุด เห็นว่าผู้กล่าวหามีความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการเมืองควรเป็นเรื่องสร้างสรรค์ และควรเริ่มต้นจากข้อเท็จจริง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้กล่าวหาได้ระบุชัดเจนว่า “อากง” ไม่ได้หมายถึงนายต่อศักดิ์ แต่หมายถึง “ระบบอากง” ที่ทำให้เกิดการซื้อขายตำแหน่ง ต่อศักดิ์กล่าวว่า ขอชี้แจงด้วยตัวเองดีกว่า ก่อนจะยืนยันว่า ประเด็นที่มีการกล่าวอ้างหลายเรื่องไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า ระหว่างการประชุมมีการยึดโทรศัพท์มือถือนั้น ต่อศักดิ์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยระบุว่า ห้องประชุมของตนไม่เพียงแต่ไม่ยึดโทรศัพท์ แต่ยังให้ผู้ร่วมประชุมใช้โทรศัพท์และโน้ตบุ๊กในการทำงานด้วย
“ห้องผมนอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้ว ยังให้ใช้โทรศัพท์ และให้ใช้ NotebookLM ผมใช้ NotebookLM มาปีกว่าแล้ว พอประชุมเสร็จก็ได้ Minute ที่ประชุมเลย ทุกคนต้องเปิด NotebookLM และทำใบประชุมให้เป็น” ต่อศักดิ์กล่าว
เมื่อถูกถามถึงข้อกล่าวหาเรื่องการพูดคุยกันที่ “เซฟเฮาส์ย่านสุทธิสาร” ต่อศักดิ์ยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าว พร้อมกล่าวติดตลกว่า บ้านของตนอยู่ย่านสุทธิสาร จึงไม่ใช่เซฟเฮาส์ตามที่ถูกกล่าวอ้าง
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“ไม่มี ไม่มีเลย ใครกล้าไป เมียผมดุจะตาย เซฟเฮาส์ย่านสุทธิสาร ก็บ้านผม สุทธิสารจะเป็นเซฟเฮาส์ได้ยังไง” ต่อศักดิ์กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 9 ให้กำลังใจอย่างไรบ้าง หลังถูกโจมตีในประเด็นดังกล่าว ต่อศักดิ์กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือต้องเชื่อมั่นในความจริง เพราะหากการเมืองไม่เริ่มต้นด้วยความจริง ทุกอย่างก็จะเดินต่อไปได้ยาก
เมื่อถูกถามว่า เหตุใดจึงถูกโยงกับคำว่า “อากง” และพยายามทำให้เข้าใจว่าเป็นนายต่อศักดิ์ ต่อศักดิ์กล่าวว่า อาจเป็นเพราะตนมีอายุมาก และมีบทบาทในการดูแลสมาชิกคนรุ่นใหม่ในทีม จึงถูกนำไปเชื่อมโยงกับคำดังกล่าว ส่วนจะฟ้องกลับผู้กล่าวหาหรือไม่นั้น ก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้พิจารณาข้อมูลและรายละเอียดก่อน
ทั้งนี้ ต่อศักดิ์ย้ำว่า ตนไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง 100% และพร้อมให้ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง โดยเห็นว่าการเมืองควรเดินหน้าด้วยความสร้างสรรค์และเริ่มต้นจากความจริง ไม่ใช่การกล่าวอ้างที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม