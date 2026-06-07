"ภิญญาพัชญ์" แฉหลายเคสสุดรันทดเทคโนโลยีไร้ยืดหยุ่น ซ้ำเติมกลุ่มเปราะบาง แนะอสม.ตรวจถึงหน้าบ้าน

“สว.ภิญญาพัชญ์” แฉเคสสุดรันทด คนแก่เหมารถพ่วงข้างยืนยันตัวตน-ผู้ป่วยผมร่วงสแกนหน้าไม่ผ่าน อดซื้อข้าวกิน ชี้ เทคโนโลยีไร้ยืดหยุ่น ซ้ำเติมกลุ่มเปราะบางหลุดขบวนสวัสดิการ เสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องส่ง อสม. ลุยตรวจสิทธิ์ถึงหน้าบ้าน
วันนี้ (7 มิ.ย. 2569) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงปัญหาการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ ว่า มีหลายกรณีที่ตนรู้สึกสะเทือนใจ คุณตาคุณยาย บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เข้าใจระบบดิจิทัล มีความรันทดอย่างมาก ถึงต้องยอมควักเงินก้อนสุดท้ายเหมารถพ่วงข้างพากันมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารในการยืนยันตัวตน ยิ่งกว่านั้นคือกรณีที่บางคน ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคร้าย เช่น มะเร็ง ต้องเผชิญกับผลข้างเคียงจากการฉายแสงเคโมจนผมร่วงและต้องโกนศีรษะ ทำให้ระบบสแกนใบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปฏิเสธการจดจำใบหน้า ทำให้สแกนไม่ผ่านและไม่สามารถซื้อของประทังชีวิตได้ ซึ่งภาพความยากลำบากเหล่านี้สะท้อนชัดว่า ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในประเทศไทยกำลังถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรง และมาตรการของรัฐที่ขาดความยืดหยุ่นหน้างาน กำลังกลายเป็นการซ้ำเติมจากที่แย่อยู่แล้วให้วิกฤตลงไปอีก
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า ตนขอส่งข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ทั้งกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เร่งปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานและทบทวนระเบียบข้อบังคับที่ไร้ความยืดหยุ่นนี้โดยด่วน โดยเสนอทางออกให้รัฐบาลหันมาใช้กลไกชุมชน ร่วมกับ อสม. ในการเดินหน้าลงพื้นที่ เพื่อบริการยืนยันตัวตนและคัดกรองสิทธิ์ให้ถึงหน้าบ้านของกลุ่มเปราะบาง ป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีกลายมาเป็นอุปสรรคที่ผลักคนจนให้หลุดออกจากระบบสวัสดิการ พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีมาตรการผ่อนปรนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยโรคร้ายแรง โดยไม่ต้องพึ่งพาการสแกนใบหน้าเพียงอย่างเดียว แต่อาจปรับไปใช้ระบบยืนยันผ่านบุคคลในครอบครัว หรือให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในชุมชนช่วยรับรองความถูกต้อง