“พีรวัส” ซัดรัฐคืนชีพซิน เคอ หยวน ไม่ตอบคำถามสังคม เหล็กผ่านจริง หรือแค่เอกสารผ่าน?

รองโฆษกกล้าธรรม ซัดรัฐเปิดทาง ซิน เคอ หยวน กลับมาเดินเครื่อง แต่ยังไม่ตอบคำถามสังคม ถาม เหล็กผ่านจริง หรือแค่เอกสารผ่าน?
วันนี้ (7มิ.ย.) นายพีรวัส สมวงศ์ รองโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งว่า เรื่องนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณะอย่างละเอียดและตรงไปตรงมา ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันกับความปลอดภัยของประชาชนถูกจัดการกันเงียบ ๆ ในห้องราชการ แล้วหวังให้สังคมเชื่อเพียงคำว่า “ผ่านเกณฑ์”
นายพีรวัส กล่าวว่า การผ่านเกณฑ์มลพิษทางอากาศและการทดลองเดินเครื่อง อาจเป็นเพียงเงื่อนไขทางกฎหมายขั้นต้น แต่ไม่ใช่ใบรับรองความบริสุทธิ์ของทุกข้อสงสัย และไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยของเหล็กในตลาด โดยเฉพาะเมื่อบริษัทแห่งนี้เคยมีประวัติถูกตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เคยมีสินค้าถูกอายัด และเคยเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกังวลอย่างกว้างขวาง
“อย่าเอาคำว่า ‘ผ่านเกณฑ์’ มาใช้เป็นผ้าคลุมทุกปัญหา เพราะประชาชนไม่ได้ถามแค่ว่าปล่องควันผ่านหรือไม่ แต่ถามว่าเหล็กที่ออกจากโรงงานนี้ ปลอดภัยจริงหรือไม่ แข็งแรงจริงหรือไม่ และจะไม่กลับไปสร้างความเสี่ยงให้บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะอีกใช่หรือไม่” นายพีรวัสกล่าว
รองโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวต่อว่า การทดลองเดินเครื่องภายใต้สายตาหน่วยงานรัฐ กับการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์เป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง รัฐบาลจึงต้องตอบให้ได้ว่า หลังจากอนุญาตให้กลับมาเปิดโรงงานแล้ว จะมีการสุ่มตรวจอย่างไร ตรวจเมื่อใด ตรวจโดยหน่วยงานใด ใช้มาตรฐานใด และจะเปิดเผยผลตรวจต่อประชาชนหรือไม่
“ถ้ารัฐมั่นใจว่าปลอดภัย ก็ต้องเปิดข้อมูล อย่าทำเหมือนประชาชนไม่มีสิทธิรู้ อย่าทำเหมือนเหล็กเป็นเรื่องของโรงงานกับข้าราชการไม่กี่คน เพราะวันที่อาคารถล่ม วันที่ชีวิตคนสูญเสีย คนที่รับเคราะห์ไม่ใช่คนเซ็นเอกสาร แต่คือประชาชน” นายพีรวัสกล่าว
นายพีรวัส ย้ำว่า พรรคกล้าธรรมในฐานะฝ่ายค้านไม่ได้ต่อต้านผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่อาจยอมรับได้ หากรัฐบาลใช้วิธี “ปิดประตูตรวจ ปิดปากตอบ และเปิดทางให้เดินเครื่อง” โดยไม่สร้างความเชื่อมั่นให้สังคมอย่างเพียงพอ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจ แต่คือเรื่องความปลอดภัยสาธารณะและความน่าเชื่อถือของระบบกำกับดูแลอุตสาหกรรมไทย
รองโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวต่อว่า รัฐบาลต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดที่ประชาชนควรรู้ ทั้งผลการตรวจมาตรฐานเหล็ก รายงานการทดสอบ กระบวนการควบคุมคุณภาพ แผนสุ่มตรวจหลังเปิดโรงงาน มาตรการป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดเข้าสู่ตลาด และความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหากเกิดปัญหาซ้ำ
“คำถามง่ายมาก รัฐบาลกล้าเปิดผลตรวจทั้งหมดหรือไม่ กล้าให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระตรวจซ้ำหรือไม่ กล้าให้ประชาชนเห็นกระบวนการกำกับดูแลหรือไม่ ถ้ากล้า ก็เปิดมา แต่ถ้าไม่กล้า ก็อย่าโกรธที่ประชาชนจะสงสัยว่าเรื่องนี้มีอะไรต้องปิดบัง” นายพีรวัส กล่าว
นายพีรวัส กล่าวทิ้งท้ายว่า กรณีซิน เคอ หยวน คือบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลชุดนี้จะเลือกยืนข้างประชาชน หรือยืนข้างความสะดวกของระบบราชการและทุนอุตสาหกรรม เพราะความปลอดภัยของประชาชนไม่ควรถูกลดทอนเหลือเพียงตราประทับบนเอกสารราชการ
“เหล็กหนึ่งเส้นไม่ได้แบกแค่คาน ไม่ได้แบกแค่เสา แต่มันแบกชีวิตคน แบกครอบครัว แบกความเชื่อมั่นของประเทศ ถ้ารัฐบาลยังตอบคำถามนี้ไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งรีบประกาศว่าทุกอย่างเรียบร้อย เพราะสำหรับประชาชน เรื่องนี้ยังไม่จบ”