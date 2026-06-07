ดุสิตโพลมองคนไทยสังคมรอบตัวเข้าใจความหลากหลายทางเพศขึ้น แนะรัฐส่งเสริมการยอมรับ

สวนดุสิตโพล ส่วนใหญ่รู้มิ.ย.เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month คนไทยเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น สังคมรอบตัวยอมรับมากขึ้น แนะรัฐส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจในสังคม
วันนี้ (7มิ.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ 2026” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,238 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนรู้หรือไม่ว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month
อันดับ 1รู้67.61%
อันดับ 2ไม่รู้32.39%
2.ประชาชนคิดอย่างไรกับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยปัจจุบัน
อันดับ 1คนไทยเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น79.32%
อันดับ 2ทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพแบบใด65.19%
อันดับ 3การมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นพัฒนาการที่ดีของสังคมไทย50.08%
อันดับ 4สื่อและสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญทำให้คนเข้าใจมากขึ้น50.00%
อันดับ 5ยังมีบางส่วนของสังคมที่ไม่ยอมรับและมีมุมมองแบบเดิมต่อความหลากหลายทางเพศ46.93%
3.ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าสังคมรอบตัวท่านยอมรับความหลากหลายทางเพศมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1มาก85.30%
อันดับ 2น้อย13.81%
อันดับ 3ยังไม่ยอมรับ0.89%
4.รัฐบาลควรผลักดันหรือดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1ส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจในสังคม65.27%
อันดับ 2สร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ57.67%
อันดับ 3ขยายสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมาย56.46%
อันดับ 4เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพอย่างเท่าเทียม47.42%
อันดับ 5พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ41.11%