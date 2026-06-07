รัฐบาลแจ้งข่าวดีรับ Pride Month ‘ยาฮอร์โมนข้ามเพศ’ สิทธิบัตรทอง จัดซื้อแล้วพร้อมบริการเดือนนี้

รองโฆษกรัฐบาล เผย ข่าวดีรับ Pride Month ‘ยาฮอร์โมนข้ามเพศ’ สิทธิบัตรทอง จัดซื้อแล้ว ‘พร้อมบริการ’ภายในเดือนมิถุนายนนี้
วันนี้ (7มิ.ย.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม เตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ “ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพ” เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศ และดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัย ครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมน การตรวจแล็บ ดูแล Transgender ให้สุขภาพดีแบบองค์รวม คาดเร็วสุดเริ่มกระจายยาได้ไม่เกิน 10 มิถุนายน 2569 ไปยังหน่วยบริการรวม 50 แห่ง
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ปัจจุบัน ชุดบริการสำหรับการข้ามเพศ ได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้ว ซึ่งยา “ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพ” ทั้ง 8 รายการ ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิง ทั้งชนิดเม็ดและชนิดทา 2.กลุ่มยาฮอร์โมนเพศชาย ชนิดฉีด 3.กลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชาย ชนิดเม็ด และ 4.กลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลาง นอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้ว ยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำสุขภาพจิต การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป ระดับฮอร์โมน การทำงานของตับ การทำงานของไต และระบบเผาผลาญของร่างกาย เป็นต้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า สำหรับหน่วยบริการทั้งหมด ทั้งคลินิกเอกชนของภาคประชาสังคม ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ของกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่ง ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากหน่วยงานราชการทึ่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การให้ยาฮอร์โมนมีผลข้างเคียงต่อสภาพร่างกาย และจิตใจในภาพรวม จนอาจเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ ก่อนได้รับฮอร์โมน จะต้องได้รับคำปรึกษาอย่างรอบด้าน และได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น