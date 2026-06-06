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นายกฯ เปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เปิดงาน “มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 15“ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ชูผ้าไทยเสมือนทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา18.45 น. วันที่ 6 มิ.ย. ที่หอประชุมกองทัพเรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อม นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 48 พรรษา และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของผ้าไหมไทย มรดกทางวัฒนธรรมและเผยแพร่เสน่ห์ของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติ


โดยมี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว. วัฒนธรรม นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว. สาธารณสุข นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช. ศึกษาธิการ นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้แทนสถานทูต ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ฯ เข้าร่วมงาน

เมื่อเดินทางมาถึง นายกฯถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดกรวยธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และชมนิทรรศการ การแสดงแบบผ้าชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทย และชมวิดีทัศน์“ สองพระบารมี หนึ่งมรดกไทย“ ตำนานผ้าไหมสู่เวทีโลก เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวง และวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


จากนั้นนายอนุทิน กล่าวเปิดงานว่า ปีนี้เป็นปีทองของผ้าไหมไทย โดยเห็นกระแสก่อตัวอย่างชัดเจนอีกครั้งจากคนรุ่นใหม่นับตั้งแต่มีงานพระราชดำริ "ใส่ผ้าไทยอย่างไรให้สนุก" และผ้าไทยได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในงานนิทรรศการภายใต้พระอุปถัมภ์ "ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté: Royal Thai Dress from Tradition to Modernity" ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลอง เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศส ซึ่งถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้รับการกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเสมอมา


นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งปีนี้ได้มาเปิดงาน "มหกรรมผ้าไหมไทย สู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 15" ที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา พระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมไทย และงานนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งในการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของผ้าไหมไทย ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ ได้สร้างสรรค์งานผ้าไทย เป็นการสืบสานและต่อยอดอย่างยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมไทยและชุดไทยต่อไป ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์ อัตลักษณ์สำคัญและมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงความปราณีต วิจิตรและเทคนิคชั้นสูง ที่มีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ซึ่งผ้าไหมไทยเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต ความเชื่อภูมิปัญญา และศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยไปสู่สายตาชาวโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมผ้าไหมไทยในทุกมิติ และเชื่อว่าความสำเร็จในการสืบสานและการเผยแพร่ผ้าไหมไทย จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นช่างทอผ้า นักออกแบบจากสถาบันการศึกษา เยาวชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายนานาชาติที่มีบทบาทเกี่ยวกับผ้าไหมไทย เพื่อให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จัก เป็นมรดกของชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและเป็นสื่อกลางของมิตรภาพระหว่างประเทศ


นายกฯ กล่าวว่า โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมการจัดงาน "มหกรรมผ้าไหมไทย สู่เส้นทางโลกครั้งที่ 15" และขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทย เยาวชนไทยได้ร่วมกันสืบสานผ้าไหมไทยเพื่อคุณค่าทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของประเทศชาติสืบไป

จากนั้นนายกฯมอบรางวัล ผู้ชนะการออกแบบผ้าไทย ในโครงการประกวด The Next Big Silk Desiigner ครั้งที่ 7 และชมการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยประยุกต์ ผลงานของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ผ่านตัวแทนคณะทูตจาก 90 ประเทศทั่วโลก โดยนางธนนนท์ พร้อมรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย





























นายกฯ เปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลก
นายกฯ เปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลก
นายกฯ เปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลก
นายกฯ เปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลก
นายกฯ เปิดงานมหกรรมผ้าไหมไทยฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูวัฒนธรรมภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลก
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