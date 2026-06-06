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รัฐบาลเปิดเช็กสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ยืนยันสิทธิสำเร็จแล้วกว่า 8.45 ล้านราย รอประกาศผล 17 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เช็กสถานะได้แล้ววันนี้ เผยยืนยันสิทธิสำเร็จแล้วกว่า 8.45 ล้านราย เตรียมลุ้นประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ 17 กรกฎาคมนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมการปกครอง เปิดระบบผ่านเว็บไซต์ https://web-app.bora.dopa.go.th/welfare/login หรือ QR Code และใช้ ThaiD ในการเข้าใช้งาน สำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่น ซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย จะนัดหมายไปหาในพื้นที่/ที่บ้าน รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายเดิม) ในการยืนยันตัวตนด้วย

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายเดิม) ยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด

ระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน 3 รูปแบบ ได้แก่
1) “ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย” ให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม และติดตามประกาศผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569
2) “ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ และ
3) “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน” ให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิม หากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 แห่ง เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ ระหว่างวันที่ 4–5 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 24.00 น. พบว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วรวม 8,865,427 ราย โดยในจำนวนนี้ยืนยันสิทธิสำเร็จแล้ว 8,454,728 ราย หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 95 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ขณะที่ผู้ที่ระบบแสดงสถานะ “ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อย” ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569



รัฐบาลเปิดเช็กสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ยืนยันสิทธิสำเร็จแล้วกว่า 8.45 ล้านราย รอประกาศผล 17 ก.ค.นี้
รัฐบาลเปิดเช็กสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ยืนยันสิทธิสำเร็จแล้วกว่า 8.45 ล้านราย รอประกาศผล 17 ก.ค.นี้